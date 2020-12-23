Вопрос с тарифами на ТКО перешел на 2021 год

— К сожалению, ответ из ФАС не пришел (Депутаты ожидали его до 13 декабря. — Ред.). Но мы к этому с пониманием относимся, так как была смена руководства в ФАС. Надеемся, что на днях будет, — заявил во время пресс-подхода в перерыве декабрьской сессии регионального парламента спикер заксобрания Андрей Шимкив.

При этом он отметил, что первое заседание суда по тарифам состоялось, но было перенесено на февраль.

— Пока рано говорить о каких-то результатах. Но мы постоянно держим руку на пульсе, — добавил Шимкив.

Напомним, в середине ноября, в ходе рассмотрения законопроекта на заседании бюджетного комитета, спикер регионального парламента Андрей Шимкив заявил, что депутаты проголосуют против софинансирования областью строительства четвертого моста, которое ведет ГК «ВИС», если не будут пересмотрены тарифы на утилизацию ТКО. Но финансирование моста благополучно прошло все чтения.

Между тем, губернатор Новосибирской области уже подписал постановление о новом повышении тарифов в 2021 году. В этом списке находится и тариф на вывоз ТКО, который с 1 июля вырастет на 4,6%.

Фото пресс-службы заксобрания Новосибирской области