Вопрос с тарифами на ТКО перешел на 2021 год

— К сожалению, ответ из ФАС не пришел (Депутаты ожидали его до 13 декабря. — Ред.). Но мы к этому с пониманием относимся, так как была смена руководства в ФАС. Надеемся, что на днях будет, — заявил во время пресс-подхода в перерыве декабрьской сессии регионального парламента спикер заксобрания Андрей Шимкив.
При этом он отметил, что первое заседание суда по тарифам состоялось, но было перенесено на февраль.
— Пока рано говорить о каких-то результатах. Но мы постоянно держим руку на пульсе, — добавил Шимкив.
Между тем, губернатор Новосибирской области уже подписал постановление о новом повышении тарифов в 2021 году. В этом списке находится и тариф на вывоз ТКО, который с 1 июля вырастет на 4,6%.
Фото пресс-службы заксобрания Новосибирской области
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