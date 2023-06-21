Цифра и творчество: в Сибири наградили лучших ИТ-журналистов

«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее». Победителями стали журналисты из Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Иркутска — в сентябре они представят регион на федеральном этапе в Москве.

Конкурс проводился при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянса по защите детей в цифровой среде. От сибирских СМИ к участию было заявлено свыше 180 материалов об информационных технологиях. Наибольшую активность проявили журналисты Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей.

«С каждым годом мы отмечаем повышение качества журналистских материалов. Сегодня многие авторы прекрасно разбираются в непростой теме ИТ-технологий, умело анализируют тенденции в этой сфере, делают собственные прогнозы. В этом году большинство конкурсных работ в Сибири посвящено цифровизации малонаселенных пунктов, новейшим технологиям в медицине и на производстве, а также кибербезопасности», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, посетят в октябре технологические площадки «Ростелекома» и Tele2 на Камчатке, а также познакомятся с природой этого края.

В Новосибирске призерами регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» стали: Ксения Петренко с видеосюжетом «Новосибирский дата-центр. Что происходит за высоким забором?» (1 место в номинации «Телевидение»)

Фёдор Туров с работой «”В этом году делать прогнозы сложно, но мы попробуем”: что ждет российскую цифровую экономику» (1 место в номинации «Интернет-СМИ»),

Игорь Степанов с публикацией «Сибирский бизнес ставит на “цифру”» (3 место в номинации «Печатная пресса»), Алина Ершова с работой «В Татьянин день студенты НГУ посетили Центр обработки данных “Ростелекома”» (3 место в номинации «Социальные медиа»).