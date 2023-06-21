«Альфа Конфа» для предпринимателей «зажгла» в Новосибирске

Конференция-шоу — такого деловой Новосибирск еще не видел. Черное обрамление стен в залах «Экспоцентра», красный свет софитов, музыка, зажигающая стадионы и харизматичный ведущий-амбассадор бренда — «Альфа-Банк» снова отличился неформатным подходом к организации серьезных мероприятий.

— В нашем банке давно развивается традиция организации массовых мероприятий для малого бизнеса, и мы всегда продвигаем Новосибирск как площадку для их проведения. Такие проекты мы успешно реализовывали до пандемии и с нетерпением ждали, когда будут сняты ограничения и все запустится заново, тем более что от клиентов был большой запрос на такие форматы, — говорит управляющий Новосибирским филиалом «Альфа-Банка» Андрей Фишер. — «Альфа Конфа» — это идея маркетологов нашего головного офиса. Если наш банк что-то делает, то мы стараемся, чтобы это было круто. Помните наш Alfa Future People, когда банкиры сделали музыкальный фестиваль! Мы заточены на то, чтобы быть запоминающимися, яркими, красивыми, с элементами шоу и огромным зарядом позитивной энергии, которой сейчас часто не хватает бизнесу.

Директор малого бизнеса Новосибирского филиала «Альфа-Банка» Максим Куракулов напомнил, что банк всегда занимался бизнес-образованием предпринимателей и «Конфа» вписывается в этот тренд.

— Чем отличается малый бизнес от крупного? Крупный бизнес — уже состоявшийся, где много людей работают по найму, выполняют специфические функции, а малый бизнес делает все сам, поэтому ему необходим очень широкий круг компетенций, — комментирует Максим Куракулов. — «Альфа Конфа» — это не только про то, чтобы поучить бизнес, но и про то, чтобы бизнес получил впечатления. То, что сегодня дают спикеры «Конфы», — это как базовые аксиомы, на основании которых потом строится геометрия бизнеса. Каждый предприниматель берет то, что считает для себя нужным и важным. Наш опыт проведения ярких конференций показывает, что крутые спикеры зажигают предпринимателей, а они потом принимают важные для себя решения.

Спикеры «Конфы» действительно бомбические: основатель Boomstarter Евгений Гаврилин, основатель YouDo Денис Кутергин, продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух. Они легко собирают тысячные аудитории, известны как блогеры и мастера своего дела, обладают колоссальным бизнес-опытом, выдающимися результатами, а также опытом падений и новых взлетов, то есть не теоретики, а предприниматели-практики.

— Сегодняшний день может стать точкой бифуркации, в мышлении предпринимателей – участников «Конфы» что-то обязательно произойдет. Будет, как минимум, интересно. Местами — странно и необычно, — предупредил предприниматель, амбассадор «Альфа-Банка» Константин Буше. — Предпринимательство — это бег на длинную дистанцию. Где конечная точка маршрута? Как не потерять предпринимательский азарт, с которым мы начинали делать первые шаги? Как найти главную цель и ответить себе на вопрос: зачем лично мне это нужно? У вас будет возможность из первых уст услышать о разных подходах к бизнесу, пообщаться со спикерами, задать им любые интересующие вас вопросы.

К примеру, Евгений Гаврилин честно признался, что последние три года он сошел с ума, так как умом просто не вывозит ту ситуацию, которую сгенерил.

— На мой взгляд, сойти с ума можно только в сторону сердца. Если же у вас произошла синхронизация ума и сердца, то у вас есть дополнительное конкурентное преимущество, так как будущее видит не ум, а сердце, интуиция, — заявил Гаврилин. — Мы живем во время быстрых изменений. Не важно, что ты знаешь, важно, где ты находишь эту информацию и применяешь ее в своей жизни. Есть такое выражение «правильные знания» — это не просто знания, а те, которые ты применяешь. Если у тебя есть знания, но ты их не используешь, то зачем они тебе нужны?

Предприниматели, опрошенные Infopro54, заявили, что в восторге от идеи конференции-шоу, спикеров, а также формата подачи информации.

— «Альфа Конфа» — масштабное мероприятие, классные спикеры, заряженная атмосфера. На мой взгляд, такие события пропускать нельзя! Они прекрасны! — говорит Валентна Севрина, директор по развитию HR-центра «Аллы Литвиновой». — Я получила максимальное удовольствие от выступления спикеров. Это мощно, это возможность зарядиться новыми идеями и инструментами — именно поэтому я здесь.

Директор дизайн-студии ООО «Линии» Юлия Фебенчукова считает ценным, что спикеры говорили не столько о бизнесе, сколько о том, как им заниматься, чтобы быть счастливым.

— Это именно то, что мне сейчас нужно. Ситуация в стране, на нашем рынке сложная, она задела много бизнесов. Но я согласна с экспертами, что не нужно опускать руки, что нужно искать новые точки опоры, причем не где-то там, а в самих себе, и работать дальше. Я вдохновилась, — говорит Юлия.

Собственник компании ООО «Крепеж-Эксперт» Евгений Рябцев пришел на «Конфу», чтобы узнать что-то новое.

— У спикеров интересное отношение к жизни, взгляд на мир, и они охотно этим активом делятся, отдают себя миру. В какой-то мере это мне напомнило институтское время. Хорошие педагоги не просто дают информацию по предмету, но и много привносят от себя, заряжая студентов своим опытом, взглядом на мир, отношением — это круто! — рассуждает Евгений. — На мой взгляд, особенно ценно, что все спикеры — практики. Я не доверяю людям, которые учат тому, что сами не умеют и никогда не пробовали сделать. К спикерам «Конфы» есть доверие. Они говорят: «Я это сделал, умею, мне есть что рассказать, и это не тайна». Причем они делятся не секретами успеха, а своим взглядом на мир, рассказывая о том, что помогло именно им. Это ценно.

По словам Андрея Фишера, ключевой ценностью «Альфа Конфы» является обсуждение не бизнес-инструментов, а мышления предпринимателей, возможность посмотреть на цели и смыслы их деятельности, найти какие-то новые основы для развития, стратегические цели в жизни, напитаться новыми идеями, пообщаться с близкими по духу людьми.

— Для нас важно, чтобы «Конфа» стала определенным стартом для развития бизнеса, новых идей и проектов, которые будут делать наш город и регион лучше, сильнее, красивее, а людей — богаче и счастливее, — подчеркнул Андрей Фишер.

«Альфа Конфа» — серия масштабных офлайн-событий для предпринимателей. Каждый месяц — встречи со спикерами в новом городе. «Конфа» — абсолютно бесплатна для всех участников. Первая «Конфа» прошла в Казани, 14 июня — в Новосибирске. Также в ближайшее время мероприятия для бизнеса пройдут в Красноярске и Санкт-Петербурге. А до конца года — и во многих других городах по всей стране. В каждом городе ожидается более тысячи гостей.

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