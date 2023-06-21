Предприниматели Новосибирска предлагают дарить первоклассникам сертификаты на покупку товаров от местных производителей

Участники рынка детских товаров и услуг в Новосибирской области решили объединиться, чтобы совместно продвигать интересы отрасли. Пример того, как это можно делать эффективно, у новосибирцев перед глазами — российская Ассоциация индустрии детских товаров (АИДТ). Однако ассоциация работает на федеральном уровне, а в регионах, муниципалитетах накопилось немало вопросов, которые вполне решаемы на местном уровне. На первом заседании профильного комитета Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» участники рынка обозначили ключевые проблемы и варианты их решения.
— Мы работаем на рынке детских товаров более 4 лет. Сначала торговали детской одеждой, а потом столкнулись с тем, что качество продукции нас перестало устраивать. Мы не могли найти поставщика и производителя качественного трикотажа. В итоге в конце прошлого года открыли собственное производство детского трикотажа, где мы можем отслеживать качество продукции, — рассказал Андрей Патрин, ИП Патрина И.Н.
— Несколько лет назад я создала первую в России программу научного эксперимента для детей. Потом ее выкупил парк чудес «Галилео». Параллельно я наблюдаю появление на рынке неприятно тренда, когда научные шоу переходят в разряд аниматоров. Уровень подготовки организаторов таких шоу очень низкий, и я всегда с ужасом смотрю на подобные эксперименты, так как непонятно, что можно получить в результате реакции, если взять неправильное лабораторное оборудование либо не соблюдать технику безопасности, — сообщила руководитель театра научного эксперимента «Своя лаборатория» Ольга Мальшакова. — В химических реакциях используются много ядовитых и опасных веществ, и важно, чтобы дети с родителями это тоже учитывали. К организации научных опытов нужно подходить грамотно, чтобы заинтересовать ребенка наукой, привить ему навыки работы с химическими реактивами и соблюдение техники безопасности.
По ее словам, необходимо ужесточать контроль за таким направлением предпринимательства, как научные шоу.
— У нас уже 30 филиалов по Новосибирску. Мы ищем инвесторов, новые площадки, сотрудничаем со школами, но все упирается в отсутствие кадров, — говорит директор футбольной школы для детей «Джуниор» Ксения Новоградская. — Нам сейчас необходимы 35 тренеров. И это несмотря на то, что мы обучаем своих сотрудников, а также при поддержке областного Минспорта, отправляем тренеров на обучение. Вузы и спортивные колледжи неохотно направляют своих студентов к нам на практику. Плюс у молодых ребят неадекватные запросы по доходам. Им нужно сразу собственный бизнес или зарплату в 150 тысяч, но при этом они особо не хотят напрягаться.
Директор компании «Ты и Я!» Ольга Груздева считает, что большую поддержку производителям местных детских товаров и услуг могло бы оказать предоставление приоритета местным производителям при проведении государственных и муниципальных закупок.
— Я также состою в комитете по промышленности реготделения «ОПОРЫ РОССИИ». Сейчас мы пытаемся продвинуть наверх очень важный закон, чтобы местные компании имели приоритет в гозакупках. Речь идет о производстве самых разных товаров, в том числе детской мебели, одежды и т.д. В ряде других городов и регионов России власти на местах приняли такие решения. В результате предприниматели получают деньги за произведенный товар, платят зарплату, налоги и т.д., — пояснила Ольга Груздева.
Опытом такой работы активно делятся участники федеральной АИДТ. Местные предприятия в регионах России получают заказы от органов власти на продукты, мебель, расходные материалы необходимые детсадам, школам, учреждениям образования, и производят нужный товар.
— Не нужно ссылаться на то, что местные производители делают продукцию хуже, чем иностранные аналоги. Мы уже давно понимаем, что можем бороться за рынок только качеством и новинками, поэтому предприниматели вкладываются в новые разработки, в маркетинговые истории, чтобы привлечь покупателей. Например, у нас 65% производимого оборудования для школьников и детсадовцев — реабилитационное, — говорит Груздева. — К сожалению, пока у нас проще получается выход в другие регионы или даже в страны таможенного союза, чем на заказчиков в собственной области.
В частности, она отметила, что в Новосибирской области нет профильных выставок для местных производителей, а на тех, которые проводятся, ценник соответствует стоимости размещения на московских площадках. В результате местные производители предпочитают выставляться со своей продукцией на ярмарках и выставках в других регионах.
Кстати, в ходе обсуждения наболевших проблем участники рынка детских товаров и услуг пришли к выводу, что могут продвигать интересы друг друга за счет различных коллабораций, а также совместного участия в различных проектах, в том числе общегородского формата: ярмарках, праздничных мероприятиях и т.д.
— Мы готовы включаться в общественную жизнь города, проводить мастер-классы на различных мероприятиях. Нам это тоже интересно, так как для нас это маркетинговое продвижение проекта и возможность привлечь в студию новых гостей. Причем речь идет не только о детях, но и об их родителях, так как нас часто приглашают на корпоративные мероприятия по тим-билдингу, — говорит арт-терапевт, основатель студии арт-терапии Mind body lab Анастасия Гудзь.
Руководитель комитета по развитию индустрии детских товаров и услуг Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Москаленко отметила, что у органов власти тоже есть интерес привлекать предпринимателей к участию в городских мероприятиях.
— Если есть желающие организовывать мастер-классы, показательные выступления на услуги, которые вы предлагаете, показ одежды — давайте формировать предложения и выходить с ними на организаторов мероприятий, — добавила она. — Для наших компаний это будет полезно с точки зрения продвижения.
— Для меня важно, чтобы это сотрудничество не превращалось в ситуацию «закройте дыру в День города, День зашиты детей, на День знаний и т.д.». Взаимодействие должно быть системным.
Предприниматели также решили консолидировано выйти на представителей власти с предложением при подготовке подарков школьникам, многодетным семьям выдавать сертификаты на покупку продукции местных компаний.
— В одиночку пробиться с таким предложением крайне сложно. Со школами разговаривать бесполезно, так как директоры не заинтересованы в подобном сотрудничестве. Нужно зайти с инициативой через реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» и предложить конвертер услуг и товаров для детей от местных производителей со скидками. Это будет колоссальная поддержка местного бизнеса, — констатировали представители рынка детских товаров Новосибирска.
В планах комитета — более детально обсудить эти и другие вопросы, волнующие участников рынка детских товаров и услуг, на конференции в октябре, с привлечением представителей органов власти.
Ранее редакция сообщала, что в российских школах будут преподавать африканские языки.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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