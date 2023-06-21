Предприниматели Новосибирска предлагают дарить первоклассникам сертификаты на покупку товаров от местных производителей

Участники рынка детских товаров и услуг в Новосибирской области решили объединиться, чтобы совместно продвигать интересы отрасли. Пример того, как это можно делать эффективно, у новосибирцев перед глазами — российская Ассоциация индустрии детских товаров (АИДТ). Однако ассоциация работает на федеральном уровне, а в регионах, муниципалитетах накопилось немало вопросов, которые вполне решаемы на местном уровне. На первом заседании профильного комитета Новосибирского реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» участники рынка обозначили ключевые проблемы и варианты их решения.

Господдержка

— Мы работаем на рынке детских товаров более 4 лет. Сначала торговали детской одеждой, а потом столкнулись с тем, что качество продукции нас перестало устраивать. Мы не могли найти поставщика и производителя качественного трикотажа. В итоге в конце прошлого года открыли собственное производство детского трикотажа, где мы можем отслеживать качество продукции, — рассказал Андрей Патрин, ИП Патрина И.Н.

Безопасность

— Несколько лет назад я создала первую в России программу научного эксперимента для детей. Потом ее выкупил парк чудес «Галилео». Параллельно я наблюдаю появление на рынке неприятно тренда, когда научные шоу переходят в разряд аниматоров. Уровень подготовки организаторов таких шоу очень низкий, и я всегда с ужасом смотрю на подобные эксперименты, так как непонятно, что можно получить в результате реакции, если взять неправильное лабораторное оборудование либо не соблюдать технику безопасности, — сообщила руководитель театра научного эксперимента «Своя лаборатория» Ольга Мальшакова. — В химических реакциях используются много ядовитых и опасных веществ, и важно, чтобы дети с родителями это тоже учитывали. К организации научных опытов нужно подходить грамотно, чтобы заинтересовать ребенка наукой, привить ему навыки работы с химическими реактивами и соблюдение техники безопасности.

Ключевым вопросом, который волнует предпринимателя, являются меры господдержки. По его словам, для бизнеса, отшивающего и торгующего детскими товарами, они оказались недоступны. Хотя от пандемии и санкций такие компании пострадали не меньше, чем участники рынка, получившие право на поддержку. Им также пришлось менять логистику поставок, перестраивать модель бизнеса, плюс по выручке ударило падение доходов населения.

По ее словам, необходимо ужесточать контроль за таким направлением предпринимательства, как научные шоу.

Дефицит кадров

— У нас уже 30 филиалов по Новосибирску. Мы ищем инвесторов, новые площадки, сотрудничаем со школами, но все упирается в отсутствие кадров, — говорит директор футбольной школы для детей «Джуниор» Ксения Новоградская. — Нам сейчас необходимы 35 тренеров. И это несмотря на то, что мы обучаем своих сотрудников, а также при поддержке областного Минспорта, отправляем тренеров на обучение. Вузы и спортивные колледжи неохотно направляют своих студентов к нам на практику. Плюс у молодых ребят неадекватные запросы по доходам. Им нужно сразу собственный бизнес или зарплату в 150 тысяч, но при этом они особо не хотят напрягаться.

Преференции для местных

Директор компании «Ты и Я!» Ольга Груздева считает, что большую поддержку производителям местных детских товаров и услуг могло бы оказать предоставление приоритета местным производителям при проведении государственных и муниципальных закупок.

— Я также состою в комитете по промышленности реготделения «ОПОРЫ РОССИИ». Сейчас мы пытаемся продвинуть наверх очень важный закон, чтобы местные компании имели приоритет в гозакупках. Речь идет о производстве самых разных товаров, в том числе детской мебели, одежды и т.д. В ряде других городов и регионов России власти на местах приняли такие решения. В результате предприниматели получают деньги за произведенный товар, платят зарплату, налоги и т.д., — пояснила Ольга Груздева.

Опытом такой работы активно делятся участники федеральной АИДТ. Местные предприятия в регионах России получают заказы от органов власти на продукты, мебель, расходные материалы необходимые детсадам, школам, учреждениям образования, и производят нужный товар.

— Не нужно ссылаться на то, что местные производители делают продукцию хуже, чем иностранные аналоги. Мы уже давно понимаем, что можем бороться за рынок только качеством и новинками, поэтому предприниматели вкладываются в новые разработки, в маркетинговые истории, чтобы привлечь покупателей. Например, у нас 65% производимого оборудования для школьников и детсадовцев — реабилитационное, — говорит Груздева. — К сожалению, пока у нас проще получается выход в другие регионы или даже в страны таможенного союза, чем на заказчиков в собственной области.

По словам Ольги Груздевой, сейчас эта тема для бизнеса особенно актуальна, так как Россия находится в демографической яме, а значит, заказы на детские товары, на оборудование для детских садов и т.д. падают.

В частности, она отметила, что в Новосибирской области нет профильных выставок для местных производителей, а на тех, которые проводятся, ценник соответствует стоимости размещения на московских площадках. В результате местные производители предпочитают выставляться со своей продукцией на ярмарках и выставках в других регионах.

Коллаборации

Кстати, в ходе обсуждения наболевших проблем участники рынка детских товаров и услуг пришли к выводу, что могут продвигать интересы друг друга за счет различных коллабораций, а также совместного участия в различных проектах, в том числе общегородского формата: ярмарках, праздничных мероприятиях и т.д.

— Мы готовы включаться в общественную жизнь города, проводить мастер-классы на различных мероприятиях. Нам это тоже интересно, так как для нас это маркетинговое продвижение проекта и возможность привлечь в студию новых гостей. Причем речь идет не только о детях, но и об их родителях, так как нас часто приглашают на корпоративные мероприятия по тим-билдингу, — говорит арт-терапевт, основатель студии арт-терапии Mind body lab Анастасия Гудзь.

Руководитель комитета по развитию индустрии детских товаров и услуг Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Москаленко отметила, что у органов власти тоже есть интерес привлекать предпринимателей к участию в городских мероприятиях.

— Если есть желающие организовывать мастер-классы, показательные выступления на услуги, которые вы предлагаете, показ одежды — давайте формировать предложения и выходить с ними на организаторов мероприятий, — добавила она. — Для наших компаний это будет полезно с точки зрения продвижения.

— Для меня важно, чтобы это сотрудничество не превращалось в ситуацию «закройте дыру в День города, День зашиты детей, на День знаний и т.д.». Взаимодействие должно быть системным.

Это предложение поддержали все участники комитета. Однако Ольга Груздева обратила внимание коллег по рынку на важный нюанс:

Предприниматели также решили консолидировано выйти на представителей власти с предложением при подготовке подарков школьникам, многодетным семьям выдавать сертификаты на покупку продукции местных компаний.

— В одиночку пробиться с таким предложением крайне сложно. Со школами разговаривать бесполезно, так как директоры не заинтересованы в подобном сотрудничестве. Нужно зайти с инициативой через реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» и предложить конвертер услуг и товаров для детей от местных производителей со скидками. Это будет колоссальная поддержка местного бизнеса, — констатировали представители рынка детских товаров Новосибирска.

В планах комитета — более детально обсудить эти и другие вопросы, волнующие участников рынка детских товаров и услуг, на конференции в октябре, с привлечением представителей органов власти.

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