Цифровая экономика требует локализации

Государство как заказчик перемен

В рамках Сибирского форума «Индустрия информационных систем» (СИИС-2019) соглашение о намерениях подписали областное министерство цифрового развития и связи и АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи» («НИИТС»).

Как пояснил генеральный директор АО «НИИТС» Андрей Тамбовцев, соглашение подразумевает сотрудничество в процессе создания цифровых платформ в различных сферах, а также в реализации флагманского проекта «Умный регион» и программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.

— «НИИТС» — лидер по оценке готовности городов и регионов к цифровой трансформации, — подчеркнул Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области. — Думаю, сотрудничество с экспертами такого уровня поможет правильно расставить приоритеты в деле цифровизации, поскольку бюджетный мешок не бездонный.

По мнению Анатолия Дюбанова, основной задачей должна стать реальная локализация цифровой экономики — перевод ее из обобщенной канвы нацпроектов и федеральных программ в конкретику местных производств и сервисов.

— Площадок под цифровую экономику в России сейчас много, но региональный контекст реально пока «сыроват», — пояснил министр. — Транзит федеральных задач на региональный уровень пока слаб. Более или менее проработан лишь аспект интернетизации.

Регионализация, по мнению Дюбанова, состоит еще и в том, чтобы сделать локальные IT-компании более активными участниками борьбы за деньги федерального проекта. Переместить их в инвестиционный афронт.

Министр подчеркнул, что тему связи и интернета не стоит рассматривать в отрыве от IT-реформирования региональной экономики. Это первооснова рывка, поскольку регион с хорошо «прокачанным» онлайн-тонусом и в начинаниях IT-индустрии заведомо более конкурентен.

— По данным Новосибирскоблстата, IT-индустрия в региональном валовом продукте составляет 4,2%, — констатировал Анатолий Дюбанов. — Это уже больше, чем строительство, и больше, чем образование. Доля динамически увеличивается каждый год. Это аргумент внимания к IT-индустрии. На уровне Сибири по доле «цифры» в экономике региона Новосибирск на первом месте.

Инновации с социальным уклоном

Одна из секций СИИС была связана с креативной экономикой — цифровизацией гуманитарных проектов.

— В этом году мы хотим привлечь представителей творческих профессий, театральных деятелей, специалистов из креативных индустрий, — отмечает президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина. — Считается, что вся рутина когда-нибудь будет передана роботам, а людям останется творчество. Сегодня люди все больше ориентированы на креативные индустрии, и здесь цифровые технологии являются инструментом и источником фантазии.

Кстати, среди представленных на форуме проектов и разработок доминировали именно инновации с социальным функционалом. Как говорят сами участники, это совпадает и с общим технологическим трендом. Например, в робототехнике больше всего проектных предложений сосредоточено в публично-сервисной сфере. Олицетворением такого вектора на форуме служила пермская компания PROMOBOT — разработчик и производитель так называемых социальных роботов — условно человекообразных машин с функциями консьержа, экскурсовода, консультанта и промоутера. Новейшее детище пермяков, робот модельной линейки V4, бродило неподалеку от площадки форума — в торгово-развлекательном центре «Эдем», вызывая предсказуемый восторг детей. По словам главы компании Алексея Южакова, роботы из линейки V4 сейчас трудятся в очень дальнем (и не очень дружественном) зарубежье, в одном из столичных аэропортов. Но сам аэропорт «национальность» роботов просил не оглашать, дабы не травмировать психику сограждан: словосочетание «русский робот» для них в нынешнем политическом контексте звучит совершенно сокрушительно.

Дом, город, мир

На форуме обсуждались и перспективные проекты регионального уровня. Они сосредоточены на образовании (что есть не что иное, как долгосрочная ресурсная база цифровизации) и на социальной инфраструктуре — коммунально-муниципальном мониторинге, государственных регистрационно-уведомительных услугах.

— В проработке у нас IT-городок — место работы и комфортного проживания айтишников, а также межвузовский кампус, — разъяснил Анатолий Дюбанов. — Обсуждаются под него две площадки. Одна — частно-государственная, другая требует якорного инвестора. В работе наш совместный проект со Сбербанком «Школа 21». Мы предоставляем помещения, Сбербанк вкладывается в инфраструктуру (по 600 млн рублей в год). Концепт этот родом из Франции — школа, дающая второй шанс тем, кто не смог получить IT-образования в профильных вузах. Она стала бы хорошим ресурсным подспорьем. У нас неплохо с вузами, готовящими айтишников — 3 тысячи выпускников каждый год, но кадровый голод все равно есть. Эффект проекта «Школа-21» тут был бы востребован. Второе перспективное направление работы — «оцифровка» государственных услуг, когда госуслуги выводятся из поля работы чиновников и административные решения принимаются алгоритмически. Это позволит ускорить работу МФЦ. Думаю, общество к этому вполне готово. 90% мер поддержки в этом году были оказаны через личный кабинет, через электронную подпись. Еще одно направление — «оцифровка» коммунальной сферы. Хорошо развивается проект по «Умному городу» в рамках открытой платформы. «Умный дом, умный квартал, умный город» — такова идейно-технологическая цепочка.

Некоторые эксперты к технофильской атмосфере форума и футуристическому энтузиазму отнеслись сдержанно.

— Делайте поправку на то, что я вообще скептик и консерватор, — уточнил Сергей Дьячков, управляющий партнер компании DSO Consulting. — Я думаю, что бóльшая часть нынешних студентов будет работать все-таки не в цифровой экономике, а на вполне стандартных, традиционных производствах или в обычной торговле, без всяких роботов. Например, уже сейчас вполне представим робот-киборг в роли эффектного анимированного манекена во флагманском магазине глобального модного концерна, но я не вижу робота в магазине формата «у дома». Ни сейчас, ни несколько лет спустя. Никакого робота, даже простейшего. Вообще ни в какой миссии не вижу. Там для него просто нет ролевых контекстов. Помните, в 90-х у общества была опьяненность интернетом, когда грезилось, что интернет заменит все — весь медиа-мир. Но он не убил традиционные медиа, просто занял свою нишу. Да, важную. Но тотальным-то не стал! И в тотальную роботизацию я тоже не верю. Ритейл, например, по большей части останется сферой человеческого труда. Даже кассовый терминал без кассира — это решение для гигантов вроде «Ашана». А малые форматы, малый бизнес — там все будет куда прозаичнее. Будущее все-таки станет наступать не так бурно, как кажется с трибуны. Многое из того, что рассказывается на форуме — оно из серии «Нам бы хотелось» — желание, ощущаемое уже наступившей реальностью.

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