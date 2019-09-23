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Цифровая экономика требует локализации

Локальные IT-компании должны стать более активными участниками борьбы за деньги федерального проекта по цифровизации экономики.
  • 23/09/2019, 13:56
Автор: Игорь Смольников
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По данным Новосибирскоблстата, IT-индустрия в региональном валовом продукте составляет 4,2%.

Государство как заказчик перемен

В рамках Сибирского форума «Индустрия информационных систем» (СИИС-2019) соглашение о намерениях подписали областное министерство цифрового развития и связи и АО «Национальный исследовательский институт технологий и связи» («НИИТС»).

Как пояснил генеральный директор АО «НИИТС» Андрей Тамбовцев, соглашение подразумевает сотрудничество в процессе создания цифровых платформ в различных сферах, а также в реализации флагманского проекта «Умный регион» и программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года.

 «НИИТС» — лидер по оценке готовности городов и регионов к цифровой трансформации,  подчеркнул Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области. — Думаю, сотрудничество с экспертами такого уровня поможет правильно расставить приоритеты в деле цифровизации, поскольку бюджетный мешок не бездонный.

По мнению Анатолия Дюбанова, основной задачей должна стать реальная локализация цифровой экономики — перевод ее из обобщенной канвы нацпроектов и федеральных программ в конкретику местных производств и сервисов.

 Площадок под цифровую экономику в России сейчас много, но региональный контекст реально пока «сыроват»,  пояснил министр.  Транзит федеральных задач на региональный уровень пока слаб. Более или менее проработан лишь аспект интернетизации.

Регионализация, по мнению Дюбанова, состоит еще и в том, чтобы сделать локальные IT-компании более активными участниками борьбы за деньги федерального проекта. Переместить их в инвестиционный афронт.

Министр подчеркнул, что тему связи и интернета не стоит рассматривать в отрыве от IT-реформирования региональной экономики. Это первооснова рывка, поскольку регион с хорошо «прокачанным» онлайн-тонусом и в начинаниях IT-индустрии заведомо более конкурентен.

 По данным Новосибирскоблстата, IT-индустрия в региональном валовом продукте составляет 4,2%, — констатировал Анатолий Дюбанов. — Это уже больше, чем строительство, и больше, чем образование. Доля динамически увеличивается каждый год. Это аргумент внимания к IT-индустрии. На уровне Сибири по доле «цифры» в экономике региона Новосибирск на первом месте.

Инновации с социальным уклоном

Одна из секций СИИС была связана с креативной экономикой — цифровизацией гуманитарных проектов.

 В этом году мы хотим привлечь представителей творческих профессий, театральных деятелей, специалистов из креативных индустрий,  отмечает президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина.  Считается, что вся рутина когда-нибудь будет передана роботам, а людям останется творчество. Сегодня люди все больше ориентированы на креативные индустрии, и здесь цифровые технологии являются инструментом и источником фантазии.

Кстати, среди представленных на форуме проектов и разработок доминировали именно инновации с социальным функционалом. Как говорят сами участники, это совпадает и с общим технологическим трендом. Например, в робототехнике больше всего проектных предложений сосредоточено в публично-сервисной сфере. Олицетворением такого вектора на форуме служила пермская компания PROMOBOT  разработчик и производитель так называемых социальных роботов  условно человекообразных машин с функциями консьержа, экскурсовода, консультанта и промоутера. Новейшее детище пермяков, робот модельной линейки V4, бродило неподалеку от площадки форума  в торгово-развлекательном центре «Эдем», вызывая предсказуемый восторг детей. По словам главы компании Алексея Южакова, роботы из линейки V4 сейчас трудятся в очень дальнем (и не очень дружественном) зарубежье, в одном из столичных аэропортов. Но сам аэропорт «национальность» роботов просил не оглашать, дабы не травмировать психику сограждан: словосочетание «русский робот» для них в нынешнем политическом контексте звучит совершенно сокрушительно.

Дом, город, мир

На форуме обсуждались и перспективные проекты регионального уровня. Они сосредоточены на образовании (что есть не что иное, как долгосрочная ресурсная база цифровизации) и на социальной инфраструктуре  коммунально-муниципальном мониторинге, государственных регистрационно-уведомительных услугах.

 В проработке у нас IT-городок — место работы и комфортного проживания айтишников, а также межвузовский кампус,  разъяснил Анатолий Дюбанов.  Обсуждаются под него две площадки. Одна  частно-государственная, другая требует якорного инвестора. В работе наш совместный проект со Сбербанком «Школа 21». Мы предоставляем помещения, Сбербанк вкладывается в инфраструктуру (по 600 млн рублей в год). Концепт этот родом из Франции — школа, дающая второй шанс тем, кто не смог получить IT-образования в профильных вузах. Она стала бы хорошим ресурсным подспорьем. У нас неплохо с вузами, готовящими айтишников  3 тысячи выпускников каждый год, но кадровый голод все равно есть. Эффект проекта «Школа-21» тут был бы востребован. Второе перспективное направление работы — «оцифровка» государственных услуг, когда госуслуги выводятся из поля работы чиновников и административные решения принимаются алгоритмически. Это позволит ускорить работу МФЦ. Думаю, общество к этому вполне готово. 90% мер поддержки в этом году были оказаны через личный кабинет, через электронную подпись. Еще одно направление — «оцифровка» коммунальной сферы. Хорошо развивается проект по «Умному городу» в рамках открытой платформы. «Умный дом, умный квартал, умный город»  такова идейно-технологическая цепочка.

Некоторые эксперты к технофильской атмосфере форума и футуристическому энтузиазму отнеслись сдержанно.

 Делайте поправку на то, что я вообще скептик и консерватор,  уточнил Сергей Дьячков, управляющий партнер компании DSO Consulting. — Я думаю, что бóльшая часть нынешних студентов будет работать все-таки не в цифровой экономике, а на вполне стандартных, традиционных производствах или в обычной торговле, без всяких роботов. Например, уже сейчас вполне представим робот-киборг в роли эффектного анимированного манекена во флагманском магазине глобального модного концерна, но я не вижу робота в магазине формата «у дома». Ни сейчас, ни несколько лет спустя. Никакого робота, даже простейшего. Вообще ни в какой миссии не вижу. Там для него просто нет ролевых контекстов. Помните, в 90-х у общества была опьяненность интернетом, когда грезилось, что интернет заменит все  весь медиа-мир. Но он не убил традиционные медиа, просто занял свою нишу. Да, важную. Но тотальным-то не стал! И в тотальную роботизацию я тоже не верю. Ритейл, например, по большей части останется сферой человеческого труда. Даже кассовый терминал без кассира  это решение для гигантов вроде «Ашана». А малые форматы, малый бизнес  там все будет куда прозаичнее. Будущее все-таки станет наступать не так бурно, как кажется с трибуны. Многое из того, что рассказывается на форуме — оно из серии «Нам бы хотелось»  желание, ощущаемое уже наступившей реальностью.

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