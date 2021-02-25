«Скверная» история на Демакова может дойти до областной прокуратуры

По инициативе депутата заксобрания Константина Антонова («Родина») в повестку февральской сессии внесен вопрос о ситуации вокруг сквера на ул. Демакова в Советском районе.

— Предлагаю рассмотреть вопрос об обращении в прокуратуру Новосибирской области с целью проверки законности продажи сквера на ул. Демакова, — сообщил Антонов. — По этому поводу уже прошли акции протеста, собираются подписи.

Антонов напомнил, что ранее соответствующий вопрос при обсуждении отчета мэра Новосибирска пытался поднять депутат горсовета от Советского района Виктор Стрельников (КПРФ), однако «не успел» попасть в утвержденный ранее регламент. Как уже сообщалось, записавшиеся на выступления депутаты (большей частью от фракции «Единая Россия») время, отведенное на обсуждение отчета, заняли дежурными вопросами. А сам Стрельников в результате, единственный из фракции КПРФ, проголосовал против отчета мэра-однопартийца. Против застройки сквера на акции протеста выступила и независимый депутат горсовета Наталья Пинус.

Примечательно, что инициативу Антонова накануне сессии в соцсети анонсировал экс-чиновник, общественник Виктор Козодой.

— Ну что, дорогие друзья, — обратился Козодой к подписчикам. — Запасаемся попкорном и колой, чтобы интересней смотреть и наблюдать. Завтра в 10 утра начинается сессия заксобрания, будет прямой эфир, смотрим, наблюдаем. Как принесла информацию сорока на хвосте, один из депутатов внесет в повестку дня вопрос об обращении куда следует по поводу сквера на ул. Демакова и действиях мэра на этот счет. Помните, как оппозиции не дали возможность задать вопросы мэру. Вот теперь неудобные вопросы будут задавать, судя по всему, на сессии заксобрания как центра гласности и демократии. Если кто-то забыл, что «парламент — это место для дискуссии», то другие — нет… Судя по всему, будет интересно…

В отличие от городских, областные единороссы предложение Антонова поддержали. Об этом сообщил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

— Об этой ситуации только ленивый сейчас не говорит, — заявил вице-спикер. — Поэтому от имени фракции «Единая Россия» предлагаю поддержать. Среди нас тоже есть депутаты, представляющий Советский район.

А вот еще один вице-спикер Владимир Карпов (КПРФ) предложил коллегам повременить с подобным решением и досконально изучить ситуацию.

— Вопрос важный, — считает Карпов. — Заксобрание всегда демонстрировало взвешенную позицию к рассмотрению таких вопросов. Обращение к прокурору — дело серьезное, а достаточной информации по этому поводу, у нашей фракции нет, в частности. Мы получили документы, сейчас их изучаем.

За рассмотрение вопроса обращения к прокурору области проголосовали 54 депутата, против — 6, воздержались — 1.