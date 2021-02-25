«Скверная» история на Демакова может дойти до областной прокуратуры

По инициативе депутата заксобрания Константина Антонова («Родина») в повестку февральской сессии внесен вопрос о ситуации вокруг сквера на ул. Демакова в Советском районе.
— Предлагаю рассмотреть вопрос об обращении в прокуратуру Новосибирской области с целью проверки законности продажи сквера на ул. Демакова, — сообщил Антонов. — По этому поводу уже прошли акции протеста, собираются подписи.
Примечательно, что инициативу Антонова накануне сессии в соцсети анонсировал экс-чиновник, общественник Виктор Козодой.
— Ну что, дорогие друзья, — обратился Козодой к подписчикам. — Запасаемся попкорном и колой, чтобы интересней смотреть и наблюдать. Завтра в 10 утра начинается сессия заксобрания, будет прямой эфир, смотрим, наблюдаем. Как принесла информацию сорока на хвосте, один из депутатов внесет в повестку дня вопрос об обращении куда следует по поводу сквера на ул. Демакова и действиях мэра на этот счет. Помните, как оппозиции не дали возможность задать вопросы мэру. Вот теперь неудобные вопросы будут задавать, судя по всему, на сессии заксобрания как центра гласности и демократии. Если кто-то забыл, что «парламент — это место для дискуссии», то другие — нет… Судя по всему, будет интересно…
В отличие от городских, областные единороссы предложение Антонова поддержали. Об этом сообщил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.
— Об этой ситуации только ленивый сейчас не говорит, — заявил вице-спикер. — Поэтому от имени фракции «Единая Россия» предлагаю поддержать. Среди нас тоже есть депутаты, представляющий Советский район.
А вот еще один вице-спикер Владимир Карпов (КПРФ) предложил коллегам повременить с подобным решением и досконально изучить ситуацию.
— Вопрос важный, — считает Карпов. — Заксобрание всегда демонстрировало взвешенную позицию к рассмотрению таких вопросов. Обращение к прокурору — дело серьезное, а достаточной информации по этому поводу, у нашей фракции нет, в частности. Мы получили документы, сейчас их изучаем.
За рассмотрение вопроса обращения к прокурору области проголосовали 54 депутата, против — 6, воздержались — 1.
Фото со страницы Натальи Пинус в Facebook
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