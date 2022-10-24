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Суд определяет наказание для брата экс-главы областных дорожников

  • 24/10/2022, 17:33
посредничество во взяточничестве
Сторона защиты просит обвиняемого оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

24 октября 2022 года в Железнодорожном районном суде Новосибирска состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении Игоря Листопада, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

В ходе прений государственный обвинитель просил признать подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима со штрафом в размере 10 000 000 рублей, меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу. Сторона защиты просила обвиняемого оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия итогового решения по делу.

Напомним, в конце 2020 года экс-глава территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области «ТУАД) Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции.  По версии следствия, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области. В начале 2021 года был арестован экс-замминистра транспорта области Сергей Ставицкий.

В феврале 2022 суд изменил Чуманову меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий.  Ставицкого суд отправил под домашний арест,  Листопад остался под стражей. В марте областной суд отправил Игоря Листопада под домашний арест, позже ему была изменена мера пресечения — с заключения под стражу на запрет определенных действий. По Сергею Ставицкому было вынесено аналогичное решение.

В июне Железнодорожный районный суд города Новосибирска рассмотрел представление начальника филиала по Заельцовскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области в отношении Игоря Листопада об изменении ему меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу. Постановлением суда в удовлетворении данного представления отказано.

 

Ранее редакция рассказывала, что суд приступил к рассмотрению уголовного дела экс-чиновника правительства.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд посредничество во взяточничестве дорожники


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