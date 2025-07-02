Цифровые решения сибирских компаний оценят на «Сибирь.ПРО»

Сегодня в субъектах Российской Федерации реализуется масштабный национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В числе его основных задач – дальнейшее совершенствование системы госуслуг, создание цифровых платформ в ключевых секторах экономики и социальной сферы, ускоренное внедрение отечественных ИT-решений в стратегически важные отрасли, развитие услуг связи, в частности, высокоскоростного интернета.

— Регионы Сибирского федерального округа обладают мощным научным, образовательным, технологическим и промышленным потенциалом. В условиях бурно меняющегося мира нашей стране необходимо обеспечить опережающее развитие, которое позволит не догонять кого-либо, а заложить основу для устойчивого движения вперёд на десятилетия, — отмечает полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев.

Он подчеркнул, что регионы округа усиливают конкурентные преимущества и стремятся к лидерству во многих направлениях, включая цифровую трансформацию экономики и социальной сферы, государственного и муниципального управления. Материалы об этих проектах принимаются на конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» в номинации «Цифровая Сибирь», учредителем которой выступает генеральный партнёр проекта ПАО «Ростелеком».

— Мы видим в журналистах партнеров, которые не просто рассказывают об инновационных решениях для развития Сибири, но и выполняют еще одну важнейшую функцию — повышают уровень цифровой грамотности населения, — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В рамках номинации, традиционно представленной на Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», корреспонденты могут побороться за победу со своими работами о реализации государственных проектов и программ, направленных на создание условий для развития цифровых технологий и платформ, поговорить о будущем телекоммуникационной отрасли в Сибирском федеральном округе, организации доступа к высокоскоростному интернету и устранении цифрового неравенства, а также обсудить главные тренды в ИТ-индустрии и телеком-сфере.

В юбилейном сезоне проекта принимают участие авторы материалов, опубликованных или вышедших в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.