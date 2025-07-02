Экс-чиновник в Новосибирске арестован за незаконное захоронение мусора

Экс-заместитель руководителя ФГБУ — управляющей организации Советского района Новосибирска подозревается в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Новосибирской области. По информации источника редакции в правоохранительных органах, речь идет о ФГБУ «Академия комфорта».

По версии следствия, за взятку он разрешил коммерческой организации завозить на полигон отходов производства, расположенный в Барышевском сельсовете, строительный мусор и грунт. При этом договора на их захоронение с компаниями не заключались. Оплата поступала экс-чиновнику через посредника, а также на банковский счет, отмечают в УФСБ. С февраля 2023 по апрель 2024 года он получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей.

В отношении экс-замруководителя ФГБУ возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и получения взятки.

Фигурант направлен под домашних арест, а его автомобиль стоимостью свыше 4 млн рублей, арестован.

Расследование противоправной деятельности бывшего чиновника продолжается.

По данным сервиса Контур Фокус, ФГБУ «Академия комфорта» создано в 2020 году. Учредитель – Минауки РФ. Обслуживает 368 домов. Финансовые показатели не раскрываются. Регулярно заключает контракты с государственными структурами.

Ранее редакция сообщала о том, что директора искитимской теплоснабжающей организации в апреле 2025 года отправили в СИЗО. Его обвиняли в подписании фиктивного договора на утилизацию мусора.