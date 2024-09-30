Цифровые сервисы позволили удвоить количество заявлений от абитуриентов в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что студентов в регионе выпускается даже больше, чем заявляется отраслями, и главная задача работодателей – удержать ребят по специальности на рабочих местах.

И.о. министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов сообщил, что в этом году приём на обучение осуществляется в 59-ти колледжах минобразования Новосибирской области (51 ПОУ), минздрава (4 ПОУ), минкульта (3 ПОУ) и минспорта (1 ПОУ) по 166-ти программам среднего профессионального образования за счёт регионального бюджета. При этом для обучения на бюджете в колледжах предусмотрено 13033 бюджетных места.

Отмечается, что в этом году произошел стремительный рост числа поданных абитуриентами заявлений на обучение. В колледжах принято 57 891 заявление (в 2023 году – 27750 заявлений), в том числе: 48 608 заявлений на обучение за счёт ассигнований бюджета региона.

Такое положение дел объясняется запуском цифрового сервиса по приёму заявлений на обучение через портал «Госуслуги». Данный вид подачи заявления каждый год становится все более популярным среди абитуриентов.

По состоянию на 20.09.2024, на первый курс в колледжи зачислены 12 674 человека. Наряду с этим, число заявлений от абитуриентов в вузы составило 222 320; на первый курс на очную форму обучения в вузы региона зачислено 21725 человек, в т. ч. на бюджетные места – 13652 человека (в 2023 году – 12812 чел.). В рамках отдельной квоты – дети участников СВО – поступило 305 чел. (в 2023 году – 234 студента, в 2022 году – 58 чел.).

Из других регионов в вузы Новосибирской области, зачислено 9357 человек (в 2023 году – 8416 чел.). Также принято 2907 иностранных студентов (в 2023 году – 2258 чел.). Больше всего студентов принято из бывших советских республик Средней Азии и КНР.