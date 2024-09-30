Урожай убран на 65 процентах площадей в Новосибирской области

По данным на 29 сентября в Новосибирской области урожай зерновых убран на площади 932 тысячи га, обмолочено 922 тысяч га — 65% от уборочных площадей. Об этом на оперативном совещании рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По данным Минсельхоза, урожайность зерновых в этом году в среднем составляет 20 ц\га. Для сравнения, в прошлом году на 9 октября в регионе урожай был убран на 63% площадей, урожайность составляла 16.8 ц\га.

Ячмень убран на 65% площади (46,9%), урожайность — 21 ц\га (18,6 ц\га).

Гречиха — 6,6% (1,5%), урожайность – 11,9 ц\га (12,7 ц\га).

Горох — 72% (100%), урожайность – 15,2 ц\га (15,1 ц\га).

Чечевица — 46,3% (58,1%), урожайность — 9,7 ц\га (10,4 ц\га).

Более быстрыми темпами идет уборка прочих сельхозкультур:

Технические культуры убраны на площади 145 тысяч га — 41%, урожайность — 14,9 ц\га (13,7 ц\га)

Картофель — 2300 га или более 70% (55,62%), урожайность — 150,9 ц\га (186,2 ц\га).

Овощи 283 тысячи га — более 70% (32,37%), урожайность — 411,6 ц\га (414,3 ц\га).

То есть уборочная кампания у аграриев пока идет более позитивно, чем ожидалось в начале сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что режим ЧС из-за дождей ввели в Новосибирской области. Предварительный ущерб аграриев от непогоды составляет около 1 млрд рублей.