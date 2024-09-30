Урожай убран на 65 процентах площадей в Новосибирской области

По данным на 29 сентября в Новосибирской области урожай зерновых убран на площади 932 тысячи га, обмолочено 922 тысяч га — 65% от уборочных площадей. Об этом на оперативном совещании рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.
По данным Минсельхоза, урожайность зерновых в этом году в среднем составляет 20 ц\га. Для сравнения, в прошлом году на 9 октября в регионе урожай был убран на 63% площадей, урожайность составляла 16.8 ц\га.
Более быстрыми темпами идет уборка прочих сельхозкультур:
То есть уборочная кампания у аграриев пока идет более позитивно, чем ожидалось в начале сентября.
Ранее редакция сообщала о том, что режим ЧС из-за дождей ввели в Новосибирской области. Предварительный ущерб аграриев от непогоды составляет около 1 млрд рублей.
Фото предоставлено пресс-службой Минсельхоза Новосибирской области.
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