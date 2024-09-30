Получивший гражданство РФ иностранец прописал 31 мигранта в своей квартире в Бердске

Житель Бердска незаконно прописал в своем жилище более 30 мигрантов. Фиктивные прописки ушлый мужчина делал в период с 1 апреля по 21 мая 2024 года. Выяснилось, что сам 54-летний хозяин «резиновой квартиры» не так давно получил российское гражданство. После чего решил на этом заработать и прописать своих соотечественников.

Но недолго «музыка играла» — сотрудники прокуратуры прикрыли нелегальный бизнес иностранца.

— По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», преступная деятельность обвиняемого пресечена, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Всех «космонавтов» сняли с регистрации, десятерых из них отправили на родину. А предприимчивого иностранца ожидает суд.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Ленинского района Новосибирска незаконно прописали в своих квартирах 29 мигрантов. За свои услуги 57-летний мужчина и 33-летняя женщина брали с иностранцев по тысяче рублей.