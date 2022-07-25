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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» представила аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

  • 25/07/2022, 12:15
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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» представила аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»
Отмечается, что вкус упомянутых блюд не изменится.

В ресторанах быстрого питания «Вкусно — и точка», ставших преемниками «Макдоналдса», представили замену популярных позиций меню, сообщил гендир сети Олег Пароев в интервью РБК.

Так, в ассортимент вернутся «Биг Мак» и десерт «Макфлурри». Отмечается, что в бургере были заменены ингредиенты соуса, а в десерте — технология приготовления, которая изначально была запатентована американской сетью. Однако предприниматель заверяет, что вкус упомянутых блюд не изменится.

Кроме того, компания планирует выпустить в продажу аналог детского обеда с игрушкой «Хэппи мил». Реализация данной задачи усложнена получением договора франшизы на использование образов героев зарубежных мультфильмов.

— Но даже при этом у нас есть план, как мы порадуем наших маленьких гостей и сможем снова очень скоро продавать наборы с игрушками, — сообщил Пароев.

«Макдоналдс» закрыл все свои российские рестораны в марте, а позже принял решение их продать. Покупателем выступил предприниматель Александр Говор, который уже развивал несколько ресторанов «Макдоналдс» в Сибири.

В июне на базе бывших заведений «Макдоналдса» открылись рестораны сети «Вкусно — и точка». По условиям сделки новые владельцы не могут использовать прежний бренд, логотип и ряд позиций меню.

Фото: pixabay.com — sstoyanov

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции Макдоналдс бизнес


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