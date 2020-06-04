В Новосибирске запущена новая линия по производству напитков Coca-Cola в алюминиевой банке

В Новосибирске запущена новая – седьмая – производственная линия на заводе Coca-Cola, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ее открытие стало результатом договорённостей, достигнутых в ноябре 2018 года в ходе рабочей встречи губернатора Андрея Травникова с генеральным директором Coca-Cola HBC Россия Александаром Ружевичем. Тогда стороны обсуждали вопросы, связанные со вкладом системы Coca-Cola в России в социально-экономическое развитие Новосибирской области, который только в 2017-2018 гг. составил более полумиллиарда рублей.

Отмечается, что проект, включающий приобретение и установку новой линии по розливу безалкогольных напитков в алюминиевую банку мощностью до 90 тысяч единиц продукции в час и расширение складских площадей, был одобрен на инвестиционном совете при Губернаторе Новосибирской области 5 ноября 2019 года. Объём инвестиций в проект составил 1 миллиард рублей.

Запуск этой линии позволил повысить не только производственную мощность завода – на 15 процентов и объём производства (от 12 до 15 процентов). На семь миллионов в год вырастет объём налоговых отчислений в консолидированный бюджет Новосибирской области.

— Это знаковое событие для Новосибирской области. В очередной раз очень приятно присутствовать на запуске новой производственной линии, вспоминая, как начинались переговоры о первых инициативах, об инвестиционных планах. Нам важно, что предприятие, по современным меркам уже достаточно «взрослое», регулярно обновляется. Сегодня мы присутствуем на открытии единственной за Уралом линии по производству напитков Coca-Cola в алюминиевой банке. Это означает, что Coca-Cola в Сибири будет ещё увереннее себя чувствовать на растущем рынке напитков, новосибирский завод будет уверенно смотреть в будущее. Уверен, что мы вместе сможем реализовать и другие крупные инвестиционные инициативы, — подчеркнул Андрей Травников.

В региональном правительстве отметили, что с 2019 года в Новосибирской области почти в шесть раз увеличен ежегодный объём налоговых льгот для инвесторов – с 850 млн рублей до 5 млрд рублей. Ежегодно более 30 инвесторов получают государственную поддержку в форме налоговых льгот и субсидий. Объём господдержки может составить до 25% от инвестиционных затрат, период поддержки – до семи лет на срок окупаемости. Поддерживаемые проекты обеспечивают эффективную налоговую отдачу в бюджет Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области