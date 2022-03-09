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Coca-Cola приостановит работу в России

  • 09/03/2022, 09:32
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Coca-Cola приостановит работу в России
И продолжит следить за развитием ситуации вокруг Украины.

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории России, сообщается на сайте компании.

— The Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает деловую активность в России, — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что продолжат следить за развитием ситуации вокруг Украины.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) — ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть cистемы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек. Coca-Cola HBC Россия принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Фото: pixabay.com — kenny

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции Coca-Cola


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