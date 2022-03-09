Coca-Cola приостановит работу в России

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил свою деятельность на территории России, сообщается на сайте компании.

— The Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает деловую активность в России, — говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что продолжат следить за развитием ситуации вокруг Украины.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) — ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть cистемы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек. Coca-Cola HBC Россия принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.