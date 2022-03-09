PepsiCo приостановит продажу напитков и рекламную деятельность в России

Компания PepsiCo приостанавливает в России продажу напитков, а также рекламную деятельность, однако реализация детского питания продолжится, передает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Рамона Лагуарты. Данное решение PepsiCo объясняет событиями на Украине.

— Мы объявляем о приостановке продажи Pepsi-Cola и наших напитков в России, включая 7Up и Mirinda. Мы также приостанавливаем инвестиции и всю рекламную деятельность в России, — говорится в сообщении. — На нас лежит ответственность продолжать предлагать наши другие товары в России, включая товары первой необходимости, такие как молоко и <…> детское питание.

В компании заявили, что окажут поддержку 20 тыс. сотрудников в России и 40 тыс. работников сельскохозяйственной сферы, участвующих в поставках.