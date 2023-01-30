Cоветы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов дал советы по безопасному шопингу в «киберпонедельник» и рекомендовал не делать покупки через рекламный баннер на сайтах, сообщает Лента.ру.

По словам Янбулатова, аферисты рассылают фишинговые письма, создают фейковую рекламу или поддельные сайты. Распознать их можно по предложению супер выгодных акций. Так, можно наткнуться на предложение посетить распродажу товаров бренда, который прекратил свою деятельность на территории России.

Специалист порекомендовал не пренебрегать проверками наименования доменов и дату их регистрации.

— Если вас заинтересовал баннер с акцией, найдите официальный сайт магазина или верифицированный аккаунт в соцсетях и проверьте, действительно ли там идет распродажа, — подчеркнул Янбулатов.

Чтобы установить расширения для браузеров ради кешбэка, а также получения своевременной информации об акциях в любимых магазинах, нужно скачивать такие программы только с официальных и проверенных сайтов, предупредил эксперт.

Кроме того, Янбулатов отметил, что ни один продавец не будет работать себе в убыток, давая клиентам 90% скидку.

Также он предупредил, что при скачивании приложений магазинов важно ознакомиться с отзывами пользователей, чтобы случайно не установить мошенническую версию.

— Не поддавайтесь приемам маркетологов, которые пытаются ускорить процесс покупки и добавляют на сайты провоцирующие призывы к действию или таймер обратного отсчета до конца скидок, — сказал специалист.

Янбулатов напомнил, что разработчики программ практически на постоянной основе выпускают обновления для защиты пользователей от угроз, поэтому при оформлении заказов со смартфонов и компьютеров важно убедиться, что операционная система устройства и приложения обновлены до последних версий.

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