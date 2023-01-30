Область перебросит уборочную технику на Новосибирск

Областным Минстрою и Минтрансу предстоит в ближайшее время провести переговоры с профильными частными организациями с целью привлечь максимум техники для уборки улиц Новосибирска. Сюда же предстоит перебросить и часть техники Минтранса, в настоящее время работающей на расчистке региональных дорог. Такое поручение губернатор Андрей Травников озвучил в ходе оперативного совещания в правительстве.

— Поручаю и на этой неделе оказать помощь Новосибирску, — заявил губернатор. — Понятно, что региональные дороги нужно расчищать. Но на некоторых из них интенсивность движения ниже, чем на отдельных трассах Новосибирска. Возможно, имеет смысл снизить темпы уборки на некоторых региональных дорогах и столице помочь. И в связи с тем, что наибольшее количество организаций, у которых есть техника, сконцентрированы в сфере деятельности Минтранса и Минстроя, соответственно, Костылевскому и Колмакову также поручаю помочь в проведении переговоров с их руководителями, чтобы их технику город мог организовать для вывоза снега.

Напомним, что ранее глава региона уже поручал минтрансу оказать содействие в уборке областного центра.

— Опыт хороший, положительный, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Министерство транспорта нам весь этот период помогает, несмотря на то, что у них свои проблемы на территории области. Тем не менее, такая поддержка есть. Хочу поблагодарить за финансовую поддержку, которую правительство области нам оказало. Нам просто необходимы те средства. Мы будем ещё свои решения принимать, но эти деньги весьма своевременны.

В то же время, минувшие выходные стали богаты на возмущения в соцсетях горожан качеством уборки улиц. В начале недели появились сообщения о том, как проблематично выехать из ряда отдалённых районов города. В связи с заснеженными улицами, время ожидания общественного транспорта, как и последующего проезда на нём существенно возросло. На Южно-Чемском жилмассиве жители перекрывали проезд автобусу, из-за того, что не могли уехать с остановки.

Об проблемах на дорогах сообщают и водители личного автотранспорта.

— К сожалению, не все хозяйствующие субъекты не только откликаются на просьбу о помощи в уборке, но и плохо содержат свои территории, — комментирует мэр. — Дано поручение вместе с надзорными органами проводить контроль. Будут подвергаться наказаниям те организации, которые не содержат должным образом свои территории. У нас наработана хорошая практика с прокуратурой.

По информации мэрии Новосибирска, за минувшую неделю ежесуточный выход техники для уборки и вывоза снега составил 400 — 500 единиц, из которых 111 единиц — привлечённая техника. За неделю вывезено 140,2 тыс кубометров снега, неделей ранее — 107 тыс. Ежесуточно вывозится до 20 тыс кубометров. Со стороны Минтранса ранее в подмогу Новосибирску привлекалось до 30 единиц техники, в настоящее время задействованной на дорогах регионального и федерального значения.

Ранее редакция сообщала о поручении прокуратуры мэрии Новосибирска в приобретении уборочной техники.