Cтраховую пенсию будут повышать дважды в год в течение двух лет

Согласно инициативе Минтруда, ожидается, что страховую пенсию для неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января 2024 года на 5,3%: так ее среднегодовой размер составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют на 4% и с 1 апреля — еще на 3,8% — таким образом размер пенсии достигнет отметки в 24 120 рублей. С 1 февраля 2026 года — на 4%, с 1 апреля того же года — на 2,8% и средняя величина пенсии в год достигнет 25 690 рублей, передает издание РБК.

Кроме того, предполагается, что параллельно будет увеличиваться размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. С 1 января 2024 года она составит 7968,4 рубля, с февраля 2024 — 8287,14, в апреле достигнет 8602,05 рубля, с 1 февраля 2025 года выплата повысится до 8946,13 рубля, а с 1 апреля составит 9196,62 рубля.

При этом отмечается, что изменений в размерах накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не планируется.

Ранее редакция сообщала, когда перерасчет пенсий и пособий производится в беззаявительном порядке.