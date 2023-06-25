Эксперты рассказали, когда перерасчет пенсий и пособий производится в беззаявительном порядке

При соблюдении определенных условий ряд выплат и пособий по линии Социального фонда пересчитываются. Чаще всего специалисты Фонда делают это в проактивном режиме, то есть в беззаявительном порядке.

Автоматический перерасчет производится в случае:

индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров;

индексации социальных пенсий;

ежегодного перерасчета страховой пенсии работающим пенсионерам (с 1 августа) с учетом уплаченных взносов;

перерасчета страховой пенсии с учетом индексации после прекращения пенсионером трудовой деятельности (производится по данным работодателя);

достижения 80 лет получателями страховой пенсии по старости (фиксированная выплата – аналог базовой части пенсии – удваивается);

установления инвалидности 1 группы;

установления (изменения) любой группы инвалидности;

выплат, зависящих от размера социальной пенсии (дополнительное материальное обеспечение за заслуги перед РФ и дополнительное материальное обеспечение «ядерщикам»);

индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и стоимости набора соцуслуг (НСУ) с 1 февраля;

ежеквартального перерасчета доплат летчикам и шахтерам;

индексации материнского (семейного) капитала;

индексации мер соцподдержки (пособие по уходу до полутора лет, единовременная выплата при рождении ребенка, пособие по беременности и родам и т.д.);

изменения размера прожиточного минимума в регионе, от которого зависит ряд пособий, в том числе размер Единого пособия, пособия на первого ребенка до 3-х лет и т.д.

Специалисты отмечают, что в таких случаях обращаться за перерасчетом в клиентские службы СФР или МФЦ не нужно. Эксперты Фонда произведут перерасчет самостоятельно.

По словам управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепы, главной задачей Социального фонда является предоставление гражданам соцуслуг в удобной форме. Именно на это нацелено проактивное предоставление услуг специалистами Фонда, это те ситуации, когда гражданам самим ничего предпринимать не нужно: специалисты Фонда сделают все самостоятельно.

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