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Эксперты рассказали, когда перерасчет пенсий и пособий производится в беззаявительном порядке

  • 25/06/2023, 10:00
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когда перерасчет пенсий и пособий производится в беззаявительном порядке
В таких случаях обращаться за перерасчетом в клиентские службы СФР или МФЦ не нужно.

При соблюдении определенных условий ряд выплат и пособий по линии Социального фонда пересчитываются. Чаще всего специалисты Фонда делают это в проактивном режиме, то есть в беззаявительном порядке.

Автоматический перерасчет производится в случае:

  • индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров;
  • индексации социальных пенсий;
  • ежегодного перерасчета страховой пенсии работающим пенсионерам (с 1 августа) с учетом уплаченных взносов;
  • перерасчета страховой пенсии с учетом индексации после прекращения пенсионером трудовой деятельности (производится по данным работодателя);
  • достижения 80 лет получателями страховой пенсии по старости (фиксированная выплата – аналог базовой части пенсии – удваивается);
  • установления инвалидности 1 группы;
  • установления (изменения) любой группы инвалидности;
  • выплат, зависящих от размера социальной пенсии (дополнительное материальное обеспечение за заслуги перед РФ и дополнительное материальное обеспечение «ядерщикам»);
  • индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и стоимости набора соцуслуг (НСУ) с 1 февраля;
  • ежеквартального перерасчета доплат летчикам и шахтерам;
  • индексации материнского (семейного) капитала;
  • индексации мер соцподдержки (пособие по уходу до полутора лет, единовременная выплата при рождении ребенка, пособие по беременности и родам и т.д.);
  • изменения размера прожиточного минимума в регионе, от которого зависит ряд пособий, в том числе размер Единого пособия, пособия на первого ребенка до 3-х лет и т.д.

Специалисты отмечают, что в таких случаях обращаться за перерасчетом в клиентские службы СФР или МФЦ не нужно. Эксперты Фонда произведут перерасчет самостоятельно.

По словам управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепы, главной задачей Социального фонда является предоставление гражданам соцуслуг в удобной форме. Именно на это нацелено проактивное предоставление услуг специалистами Фонда, это те ситуации, когда гражданам самим ничего предпринимать не нужно: специалисты Фонда сделают все самостоятельно.

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Фото: ru.freepik.com — freepik 

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Теги : ПФР проактивный режим перерасчет пенсий и пособий Пенсия пенсионер


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