Новосибирские приставы выдворили за пределы России афроамериканку

После проведения массовых оперативно-профилактических мероприятий полицией и миграционной службы, задержали граждан ближнего зарубежья и Западной Африки, у которых закончился срок пребывания в России. За неделю отправили домой 41 незаконного мигранта: в Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Нигерию.

— Впервые в этом году судебные приставы выдворили афроамериканку в Бенин-Сити, город в южной Нигерии. Известно, что гражданка Нигерии прибыла на территорию Российской Федерации с целью учебы в Санкт-Петербурге. С октября по ноябрь 2015 года у нее была оформлена виза. После этого срока заявление для получения регистрации по месту пребывания она не подала, — пояснили в пресс-службе управления судебных приставов по Новосибирской области.

Иностранка проживала в Дзержинском районе Новосибирска и привлекалась к административной ответственности за по двум статьям (6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией», 18.8 ч. 1.1 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Ранее редакция сообщала о «резиновом доме» в котором было зарегистрировано более 100 мигрантов.