Cуд принял решение в деле о продаже участка кладбища под Новосибирском

— Установлено, что в феврале 2020 года администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района заключила договор купли-продажи земельного участка, на котором имелись могилы, относящиеся к Клещихинскому кладбищу, — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Прокуратура оспорила в суде этот договор, поскольку общественные кладбища находятся в введении органов местного самоуправления.
В ходе судебного разбирательства новый собственник провел межевые работы, по результатам которых захоронения были исключены из границ спорного земельного участка.
Новосибирский районный суд согласился с доводами прокуратуры, исковое заявление удовлетворил и признал недействительными договор купли-продажи земельного участка и новый межевой план. В прокуратуре уточнили, что речь идет о деле в котором фигурирует Анна Гордеева.
Решение суда в законную силу не вступило.
Фото: flickr.com автор: Фотобанк Moscow-Live
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