Cуд принял решение в деле о продаже участка кладбища под Новосибирском

— Установлено, что в феврале 2020 года администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района заключила договор купли-продажи земельного участка, на котором имелись могилы, относящиеся к Клещихинскому кладбищу, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Прокуратура оспорила в суде этот договор, поскольку общественные кладбища находятся в введении органов местного самоуправления.

В ходе судебного разбирательства новый собственник провел межевые работы, по результатам которых захоронения были исключены из границ спорного земельного участка.

Новосибирский районный суд согласился с доводами прокуратуры, исковое заявление удовлетворил и признал недействительными договор купли-продажи земельного участка и новый межевой план. В прокуратуре уточнили, что речь идет о деле в котором фигурирует Анна Гордеева.

Решение суда в законную силу не вступило.