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Владимир Литвинов: Мы инвестируем в будущее

  • 06/08/2021, 17:12
Новости компаний
Президент ГК Sky Group — о новых решениях в квартирографии, трендах формирования городской среды и планах развития компании.

— Владимир Германович, можете рассказать о результатах работы вашей компании за календарный год?

— Мы работаем стабильно: без взлетов и падений. И это замечательно. Если говорить о результатах календарного года, то в 2020-м мы сдали три дома. В этом году также планируем завершить три объекта. Один — в ЖК КрымSKY уже готов на 98%, два в ЖК RED FOX также находятся в высокой степени готовности.

— Какие решения в квартирографии подсказала пандемия?

— Во всех новых объектах мы совместно с дизайнерами проработали решения по созданию рабочей зоны, ориентируясь на рост удаленной занятости. По нашим прогнозам, доля дистанционки на рынке будет увеличиваться, потому этот тренд можно назвать долгосрочным. Для фрилансеров, самозанятых мы спроектировали усеченный рабочий кабинет, где при помощи отделки можно создать хороший ракурс видеокамеры для skype- и zoom-совещаний. К кабинету мы провели дополнительные розетки, продумали естественное освещение, а также возможность установки вентиляции, кондиционера, проведения интернета. Это мелочи, но мелочи очень важные, поэтому мы сразу заложили их в предпроектные и проектные решения.

Еще до начала пандемии мы начали устанавливать в домах скоростные лифты (1,75 метров в секунду), чтобы минимизировать время нахождения пассажиров в лифте. Когда началась эпопея с коронавирусом, эта идея оказалась востребована и у других застройщиков, которые приобретают наши лифты. Также мы начали оснащать все лифтовые кабины оборудованием для очистки воздуха от болезнетворных бактерий.

Запустили тему телемедицины совместно со Сбербанком: всем новоселам обязательно подключаем этот сервис. Уже были случаи, когда благодаря телемедицине нашим жильцам удалось получить экстренную помощь врачей в сложной ситуации.

Мы изучили и учли московский опыт благоустройства придомовых территорий и сейчас около всех новых домов формируем зеленые парковые зоны на 8-10 соток, чтобы человек мог летом выйти на улицу и прогуляться или поработать на свежем воздухе рядом с домом. Для этого устанавливаем рабочие столы и скамейки, делаем над ними навесы, организуем зону с бесплатным Wi-Fi. Во время карантина эти локации были очень востребованы. Кроме того, они популярны у тех, кто работает на удаленке.

С благоустройством у нас вообще отдельная и очень интересная история. Уже 8-9 лет мы сотрудничаем с Новосибирским государственным университетом архитектуры, дизайна и искусств. Недавно подвели итоги архитектурного конкурса на лучший дизайн-проект благоустройства придомовой территории ЖК КрымSKY. На защиту были представлены шесть работ студентов. Победила первокурсница Екатерина Мельникова.  Реализовать проект благоустройства ЖК КрымSKY мы планируем уже в этом году.

В целом хочу сказать, что прошедший конкурс стал ярким примером градостроения, открывающим новые возможности как для бизнеса, так и для будущих выпускников, которые получают перспективу стать профессионалами и начать успешную карьеру сразу после получения диплома. Привлекая к работе талантливых студентов, обладающих гибкостью мышления и креативностью, мы привносим в наши проекты свежие идеи, решаем конкретные практические задачи нестандартным путем, задаем тренды формирования будущей городской среды — так мы инвестируем в будущее.

— Можно ли уже говорить о планах вашей компании на 2022 год?

— В заделе на будущий год у нас снова три объекта. Еще мы расширяем географию присутствия, изучая рынки других регионов России. К примеру, в Краснодарском крае продолжаем развивать наш проект КубаньSKY, а в 2022 году планируем выйти на новую площадку и заняться строительством многоквартирных домов в одном из районов Краснодара. Напомню, наша компания получила для комплексного освоения территорию в 50 га.

Мы выросли, наработали определенный опыт, который можем и хотим транслировать на новые территории и адаптировать к новым условиям.

Фото предоставлено пресс-службой ГК SKY Group

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : Телемедицина Литвинов КубаньSKY карантин ГК SKY GROUP


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