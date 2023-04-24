Цветы для выражения поддержки. Советы от «Флорист.ру»

Но задумывались ли вы когда-нибудь, что цветы — это еще и потрясающий способ поддержки? Когда человек находится в непростой жизненной ситуации, ему необходимы положительные эмоции. Команда «Флорист.ру» https://www.florist.ru расскажет о том, как цветы помогают поддержать близких и как не перегнуть палку при выборе букета для выражения поддержки.

Начнем с того, что эмпатия — одно из основных умений, определяющих человека. Когда наши близкие нуждаются в помощи и утешении, мы не можем не реагировать; и у нас есть для этого несколько механизмов, с помощью которых мы можем выразить свою поддержку: Во-первых, постараться чем-то помочь.

Во-вторых, попробовать подобрать нужные слова, чтобы приободрить. В-третьих, поддержать близких эмоционально.

Поддержка может быть выражена в заботе, присутствии рядом, объятиях, подарках. Подходящим сюрпризом станут цветы. Почему именно они? Многим людям зачастую трудно принимать помощь от других, поэтому мы не советуем делать подарки, которые будут обязывать. Цветы же — это чистые эмоции, искренность и бескорыстность.

Выбирать поддерживающий букет нужно деликатно. Не стоит ориентироваться на слишком шикарный вариант, его праздничность может стать неуместной. Лучше остановиться на какой-то простой и милой композиции в светлых тонах. Отлично подойдет букет из белых кустовых хризантем, дополненных солнечным солидаго. Упаковка не должна быть вычурной, можно использовать крафт-бумагу или пленку нежной цвета. Получится трогательно, скромно, но в то же время участливо и искренне.

Найти время, чтобы побыть с близкими не всегда легко. Но очень просто почувствовать себя рядом с ними, как бы далеко вы на самом деле ни находились друг от друга. «Флорист.ру» предлагает доставку по всей России: быструю доставку цветов в Новосибирске, Москве и во многих других городах, где ждут вашей поддержки, в том числе в ближнем зарубежье. «Флорист.ру» поможет прийти на помощь близким в трудную минуту.

Отправьте букет родному человеку, чтобы обнять его даже на расстоянии!