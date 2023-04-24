Рекламодателям

Новосибирская область — лидер по пожароопасноcти

  • 24/04/2023, 14:12
Автор:
лесные пожары в Новосибирской области
А именно — по количеству огневых точек на её территории.

На территории Новосибирской области устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующий нормативно-правовой акт подготовлен по линии регионального управления МЧС, о чём в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил начальник управления Виктор Орлов. По информации начальника управления, за минувшую неделю Новосибирская область стала одним из лидеров среди регионов России по количеству термоточек.

Зарегистрировано 1,2 тыс термоточек, из которых 57 находятся в 5-километровой зоне от населённых пунктов, сообщает Орлов. Наиболее горимые за отчётный период районы Чулымский, Кыштовский, Каргатский, Венгеровский и Убинский, где зафиксированы 50% термических аномалий от общего числа по всей области. Основная причина пожаров пал сухой растительности. Новосибирская область – в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству термических аномалий.

В качестве других причин возникновения термоточек и пожаров в ведомстве отмечают такие, как:

  • Отсутствие или ненадлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения;
  • Несвоевременная уборка населённых пунктов от сухой растительности.

Наибольший риск может возникнуть во время грядущих празднично-выходных дней в начале мая.

В преддверии длительных праздничных и выходных дней прошу глав муниципальных образований организовать качественную работу по предупреждению возникновения ландшафтных пожаров, активизировать работу административных комиссий, сообщает Виктор Орлов. Продолжается проведение проверок исполнения противопожарной безопасности в населённых пунктах, подверженных угрозе возникновения лесных пожаров.

Напомним, противопожарный режим в Новосибирской области вводят с 24 апреля. Пока на три недели.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, всего за минувшую неделю подразделения за последнюю неделю реагировали 1,7 тыс раз, что в 3,5 раза чаще, чем на прошлой неделе. Ликвидировано 592 пожара, из которых 488 (82%) горение сухой растительности. В жилом секторе спасены 19 человек. Отмечены пожары в частном доме Черепановского района с гибелью двух человек, в складском помещении в Новосибирске на площади около 1,5 тыс кв метров, а также пожар в бесхозных постройках на территории Купинского района на площади 2 тыс кв м.

 

Ранее редакция сообщала, какая погода ожидает новосибирцев на майские праздники.

Фото Pixabay.com, автор KiraSawa

625

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : противопожарный режим пал травы лесные пожары в Новосибирской области Виктор Орлов.


Спецоперация на Украине

Анонсированный президентом фонд «Защитники Отечества» заработает в Новосибирске в конце мая
24/04/23 11:25
Новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО
23/04/23 10:00
Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
Ростелеком цифровизация образование телеком

Малонаселенные села заходят в «цифру»

Кроме того, в регионе продолжается цифровизация школ.
Читать статью >>
Игорь Лузанов, директор Западно-Сибирского филиала «Сибирской генерирующей компании»

У СГК появился Западно-Сибирский филиал

Его руководителем назначен Игорь Лузанов.
Читать статью >>
Михаил Котюков отправил правительство Красноярского края в отставку

Правительство Красноярского края отправлено в отставку

Исполняющий обязанности главы региона Михаил Котюков подписал ряд кадровых распоряжений.
Читать статью >>
снос кафе в Первомайском сквере

Общественник добивается сноса кафе в Первомайском сквере

Решение о его сносе суд принял уже полгода назад.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области

Александр Стефанов: Некоторые дорожные подрядчики рассматривают муниципальные контракты как достаточно простой способ заработка

Предприниматели откровенно играют и быстро адаптируются под уровень контроля, оптимизируя свой рабочий процесс.
Все материалы
Лента новостей

Первый этап строительства парка «Каменка» планируется завершить в октябре

24/04/2023, 17:24

Суд обязал «Спецавтохозяйство» выплатить 85 млн рублей за вред природе

24/04/2023, 16:45

Малонаселенные села заходят в «цифру»

24/04/2023, 16:13

У СГК появился Западно-Сибирский филиал

24/04/2023, 16:00
Популярное

Коридор затмений в апреле-мае 2023 года

24/04/2023, 17:17

Микрофинансовые организации ужесточат проверку личности перед выдачей онлайн-займов

24/04/2023, 12:57

Страховые компании могут продавать полис только после предоставления ключевого информационного документа

24/04/2023, 11:54
Новости компаний

В Сибири «Ростелеком» обновил своим абонентам свыше 40 тысяч роутеров

24/04/2023, 15:25

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год

24/04/2023, 11:11

Денег много не бывает: как сохранить деньги от инфляции и преумножить сбережения до 11 % годовых

24/04/2023, 10:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска