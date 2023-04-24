Новосибирская область — лидер по пожароопасноcти

На территории Новосибирской области устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующий нормативно-правовой акт подготовлен по линии регионального управления МЧС, о чём в ходе оперативного совещания в областном правительстве сообщил начальник управления Виктор Орлов. По информации начальника управления, за минувшую неделю Новосибирская область стала одним из лидеров среди регионов России по количеству термоточек.

— Зарегистрировано 1,2 тыс термоточек, из которых 57 находятся в 5-километровой зоне от населённых пунктов, — сообщает Орлов. — Наиболее горимые за отчётный период районы — Чулымский, Кыштовский, Каргатский, Венгеровский и Убинский, где зафиксированы 50% термических аномалий от общего числа по всей области. Основная причина пожаров — пал сухой растительности. Новосибирская область – в числе лидеров среди субъектов Российской Федерации по количеству термических аномалий.

В качестве других причин возникновения термоточек и пожаров в ведомстве отмечают такие, как:

Отсутствие или ненадлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения;

Несвоевременная уборка населённых пунктов от сухой растительности.

Наибольший риск может возникнуть во время грядущих празднично-выходных дней в начале мая.

— В преддверии длительных праздничных и выходных дней прошу глав муниципальных образований организовать качественную работу по предупреждению возникновения ландшафтных пожаров, активизировать работу административных комиссий, — сообщает Виктор Орлов. — Продолжается проведение проверок исполнения противопожарной безопасности в населённых пунктах, подверженных угрозе возникновения лесных пожаров.

Напомним, противопожарный режим в Новосибирской области вводят с 24 апреля. Пока на три недели.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, всего за минувшую неделю подразделения за последнюю неделю реагировали 1,7 тыс раз, что в 3,5 раза чаще, чем на прошлой неделе. Ликвидировано 592 пожара, из которых 488 (82%) — горение сухой растительности. В жилом секторе спасены 19 человек. Отмечены пожары в частном доме Черепановского района с гибелью двух человек, в складском помещении в Новосибирске на площади около 1,5 тыс кв метров, а также пожар в бесхозных постройках на территории Купинского района на площади 2 тыс кв м.

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