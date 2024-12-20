Цыгане обманным путём отправили новосибирцев на СВО, а сами жили на их выплаты

В Новосибирске накрыли целую ОПГ, которая изощрённо зарабатывала на доверчивых жителях города. Банда цыган промышляли тем, что обманным путём отправляла на СВО новосибирцев, а сами пользовались их денежными довольствиями и льготами.

Аферисты выискивали злоупотребляющих горячительными напитками людей, втирались к ним в доверие и действовали по продуманно схеме. Они убеждали новых знакомых заключать контракт с Минобороны РФ и заверяли, что бумажка эта якобы будет фиктивной и «ехать на СВО не придётся, а выплату можно будет поделить». В итоге попавшиеся на удочку мошенников мужчины подписывали настоящие документы, уезжали на СВО, а банковские карты оставались у предприимчивых таборян.

Мошенники настолько поверили в безотказность «схемы» и собственную безнаказанность, что решили увеличить размах «заработка». Они буквально захватили квартиру одной из своих жертв, поселились там и даже начали ремонт. Долго жить на выплаты этого «подопечного» не вышло — через месяц после отправки в зону боевых действий хозяин квартиры погиб, а его «благодетели» заявили о правах на квадратные метры. Отчаявшись, сын погибшего мужчины обратился за помощью к общественникам.

— Отец жил здесь, в этом доме. Связался с цыганами и те его отправили на СВО. Забрали его банковские карты. А через месяц он погиб. Вчера я его похоронил. А они там спокойно живут. Квартиры сестры, никакого права там находиться они не имеют, — едва сдерживая слёзы рассказывает сын участника СВО поневоле.

Активисты «Русской Общины» вместе с обратившимся к ним мужчиной нагрянули по месту прописки обманутого фронтовика.

— Вместе с ним освободили квартиру от вещей захватчиков и вернули законному наследнику имущество. В тот же день наши ребята встретили самих мошенников. С ними прошёл жёсткий разговор, после чего передали их в руки сотрудников правоохранительных органов, — рассказали Infopro54 представители Русской Общины.

Собеседники добавили, что инцидент с квартирой погибшего мужчины — это лишь один из эпизодов преступной деятельности цыганской ОПГ. Теперь правоохранителям предстоит раскручивать этот зловещий клубок и устанавливать всех причастных к мошеннической схеме лиц, а также потерпевших от их «деятельности» людей.

В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что проводится проверка.