Покупателям маркетплейсов предлагают присваивать рейтинг с оценкой их поведения

Предполагается, что рейтинг покупателей будет отражать их потребительское поведение. Таким способом селлеры и владельцы пунктов выдачи заказов планируют бороться с покупательским экстремизмом, заявили в Федеральном обществе сетевой торговли организации (ФОСТ). По данным организации, 87% продавцов сталкиваются с невыкупом товаров, их порчей, а также мошенничеством и допрасходами на логистику. Все эти действия приводит к потерям до 16% от оборота продавцов, что чревато открытыми конфликтами между покупателями и сотрудниками ПВЗ.

ФОСТ предлагает оценивать поведение покупателей на каждой отдельной платформе, не объединяя информацию в общую базу данных. Главное, чтобы рейтинги были доступны сотрудникам ПВЗ, чтобы они «могли скорректировать подход к обслуживанию клиентов с проблемной репутацией».

В Wildberries и в ассоциации компаний интернет-торговли назвали эту инициативу избыточной. А президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко уверен, что маркетплейсы не поддержат идею о создании рейтинга.

— Сейчас рынок не продавца, а покупателя. Маркетплейсы очень щепетильно относятся к своим клиентам и выбирают исключительно их позицию. Ну составят рейтинг и что дальше? Да никакой маркетплейс не откажется продавать человеку, который готов платить деньги, — говорит эксперт.

Собеседник Infopro54 добавил, что уже обсуждал с представителями маркетплейсов потребительский экстремизм и даже планировал организовать конференцию с их участием на эту тему.

— Но они категорически отказались создавать даже малейший резонанс по этому поводу, хотя и признали, что вопрос потребительского экстремизма крайне болезненный и для них, — констатировал Москаленко.

Более того, он уверен, что и на законодательном уровне едва ли получится урегулировать эту проблему, потому что закон о защите прав потребителей очень четко и бескомпромиссно защищает покупателей.

Ранее редакция сообщала о том, что российским маркетплейсам не хватает сильных конкурентов. Появление новых игроков заставит этот сегмент рынка развиваться более эффективно и более внимательно относиться к потребностям селлеров и покупателей.