Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора опубликовано на официальном сайте.

— Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы, — говорится релизе регулятора.

В Банке России считают, что несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели.

— Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, — отмечают в Центробанке.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — следует из пресс-релиза.

28 декабря ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.

По данным Сибирского ГУ Банка России, годовая инфляция в Новосибирской области в октябре составила 9,13% (+0,78% к сентябрю). Это выше, чем в среднем по Сибирскому федеральном округу (8,59%) и по России в целом (8,54%). Основные причины повышения инфляции в области — рост издержек производителей и поставщиков, а также увеличение спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты Банка России проанализировали ключевые тренды развития региональной экономики за третий квартал 2024 года и констатировали, что рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках.