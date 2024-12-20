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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента

  • 20/12/2024, 17:54
Автор: Оксана Мочалова
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента
Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 14 февраля 2025 года

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение регулятора опубликовано на официальном сайте.

— Произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики факторы, — говорится релизе регулятора.

В Банке России считают, что несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели.

— Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, — отмечают в Центробанке.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — следует из пресс-релиза.

28 декабря ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 14 февраля 2025 года.

По данным Сибирского ГУ Банка России, годовая инфляция в Новосибирской области в октябре составила 9,13% (+0,78% к сентябрю). Это выше, чем в среднем по Сибирскому федеральном округу (8,59%) и по России в целом (8,54%). Основные причины повышения инфляции в области — рост издержек производителей и поставщиков, а также увеличение спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперты Банка России проанализировали ключевые тренды развития региональной экономики за третий квартал 2024 года и констатировали, что рост ключевой ставки не ограничивает сибиряков в покупках

Источник фото: flickr.com, автор Moskow-Live

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Рубрики : Финансы

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : финансы ключевая ставка


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