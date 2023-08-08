Дачник подавился шашлыком и впал в кому под Новосибирском

Трагедией обернулась поездка на дачу в СНТ «Зеленый луг» для 68-летнего мужчины. Садовод после огородных работ решил пожарить мясо на мангале, но вкусный ужин встал поперек горла.

— Это наш сосед. Он подавился куском мяса размером около 5 сантиметров. Родные пытались оказать первую помощь, но у них не получилось. Сразу вызвали «скорую», пенсионер упал на землю и не дышал. Его спас молодой парень, 30-35 лет, тоже дачник. Он применил специальный прием Геймлиха, мужчина начал дышать, — передает слова соседки потерпевшего КП-Новосибирск.

Скорая помощь госпитализировала дачника в Искитимскую ЦРБ. Он уже был без сознания. Сейчас мужчина находится в реанимации, в состоянии комы.