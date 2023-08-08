Правительство рассмотрит инициативу об использовании маткапитала для ремонта жилья

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила в своем телеграм-канале, что обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать соответствующий законопроект.

— Прошу <…> рассмотреть <…> инициативу по включению ремонта жилого помещения в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства РФ по данному вопросу, — написала она.

Лантратова отметила, что за полгода стоимость стройматериалов возросла на 10,6%, при этом еще на 10–15% увеличение ожидается уже к концу текущего года.

Парламентарий подчеркнула, что примерно 20% средств маткапитала не используется, что приводит к допрасходам на их индексацию, и напомнила, что аналогичное предложение ранее озвучивал и президент страны Владимир Путин.

Ранее редакция сообщала, что продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче.