Скандально известный орангутан Бату отмечает день рождения в Новосибирске

Любимец публики орангутан Бату сегодня, 8 августа, отмечает свой день рождения. Примат родился в 1999 году в чешском зоопарке. В 2008-м году он переехал в Новосибирск и практически сразу стал звездой для посетителей. Шесть лет назад Бату стал семейным приматом. Его возлюбленная Мишель во всем подчиняется супругу и повторяет за ним разные хитрые приемчики.

—Бату завоевал сердца многих посетителей своим умом, харизмой и находчивостью. Помните историю с удочкой? Именно он придумал этот оригинальный способ выпрашивать вкусности у гостей зоопарка. Бату ловко спускает из вольера веревки, которые выдергивает из канатов, чтобы они привязывали к ним угощения. Но посторонние предметы и еда могут нанести вред животным, поэтому эти импровизированные удочки у орангутана периодически изымаются. Наш хитрец это тоже понял и при появлении работников зоопарка ловко их прячет, —рассказали в Новосибирском зоопарке.

Бату также становился героем публикаций различных СМИ и даже оказался втянут в политический скандал. В 2022 году зоопарк выбирал символа Новогодней столицы России. За это почетное звание боролись манул Айша, орантуган Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медведь. Новосибирцы большинством голосов выбрали Бату. Это в последствии переросло в крупные обвинения в адрес зоопарка за фальсификацию результатов и итоги выборов пришлось отменить.