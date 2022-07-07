Дачникам разрешат держать кур и кроликов на садовых и огородных участках

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о предоставлении россиянам права держать сельскохозяйственную птицу и кроликов на землях, предназначенных для садоводства и огородничества. Разрешение вступит в силу со дня его публикации на официальных ресурсах, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Редин отметил, что, согласно поправкам, дачники смогут разводить кур, уток, гусей и кроликов на собственных садовых и огородных участках. По его словам, таким образом государство предоставляет гражданам, живущим в частном секторе, возможность сэкономить на продуктах питания.

— Правда, пользоваться мясом и яйцами разрешено только в личных целях, — пояснил он.

При этом специалист подчеркнул, что право держать птицу получат лишь дачники, земли которых позволяют обустроить курятники по градостроительному регламенту. В ином случае владелец участка должен получить разрешение на разведение с условием соблюдения всех санитарных и гигиенический требований.

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