Во дворах жилых многоквартирных домов нельзя мыть авто и самовольно сажать цветы

Как в любом общественном месте, во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Нельзя курить и употреблять алкоголь в местах общего пользования. Штраф для нарушителей этого правила — 50-100 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Кроме того, во дворе нельзя мыть и ремонтировать транспортные средства. За это нарушителей могут оштрафовать на сумму от 3000 до 4500 рублей. Парковка машины на проезжей части дворовой территории в случае, если она мешает проезду механизированной уборке и вывозу бытовых отходов, обойдется в 1000-3000 рублей.

— Самый высокий размер штрафа — от 100 до 200 тысяч рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке, — пояснила Кудерко.

Если же если автомобиль частный, штраф составит не более пяти тысяч рублей, уточнила она.

Также запрещены выгул крупных собак без поводка и намордника, загрязнение животными придомовой территории, порча собакой элементов благоустройства. Эти действия караются штрафом от 1000 до 2000 рублей.

— Как ни странно, улучшение придомовой территории тоже может быть нарушением, — отметила адвокат.

В частности, за самовольное размещение во дворе элементов благоустройства — как малых архитектурных форм, так и клумб без предварительного согласования — могут назначить предупреждение или штраф до 2000 рублей.

Не разрешено и жарить шашлыки на территории двора и прилегающих гаражей, если только для этого управляющей компанией не оборудована специальная зона. Игра в шахматы, карты, домино на деньги, как и любые азартные игры — тоже под запретом.