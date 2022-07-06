Рекламодателям

Во дворах жилых многоквартирных домов нельзя мыть авто и самовольно сажать цветы

  • 06/07/2022, 10:06
Автор:
Во дворах жилых многоквартирных домов нельзя мыть авто и самовольно сажать цветы
Нарушителям грозит штраф, предупреждает юрист.

Как в любом общественном месте, во дворе многоквартирного дома существуют свои правила поведения. Нельзя курить и употреблять алкоголь в местах общего пользования. Штраф для нарушителей этого правила — 50-100 рублей и в три раза выше, если действия совершались на детской площадке, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Кроме того, во дворе нельзя мыть и ремонтировать транспортные средства. За это нарушителей могут оштрафовать на сумму от 3000 до 4500 рублей. Парковка машины на проезжей части дворовой территории в случае, если она мешает проезду механизированной уборке и вывозу бытовых отходов, обойдется в 1000-3000 рублей.

— Самый высокий размер штрафа — от 100 до 200 тысяч рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке, — пояснила Кудерко.

Если же если автомобиль частный, штраф составит не более пяти тысяч рублей, уточнила она.

Также запрещены выгул крупных собак без поводка и намордника, загрязнение животными придомовой территории, порча собакой элементов благоустройства. Эти действия караются штрафом от 1000 до 2000 рублей.

— Как ни странно, улучшение придомовой территории тоже может быть нарушением, — отметила адвокат.

В частности, за самовольное размещение во дворе элементов благоустройства — как малых архитектурных форм, так и клумб без предварительного согласования — могут назначить предупреждение или штраф до 2000 рублей.

Не разрешено и жарить шашлыки на территории двора и прилегающих гаражей, если только для этого управляющей компанией не оборудована специальная зона. Игра в шахматы, карты, домино на деньги, как и любые азартные игры — тоже под запретом.

— Творчество не знает границ, но знает ограничения — это касается свободы и способов ее выражения. Строго не рекомендуется приступать к украшению скучной стены здания, забора, асфальта и даже лавочки до получения согласия управляющей компании. Не исключено, что такой вопрос может быть разрешен только общим собранием участников дома, — заключила Кудерко.

Фото: pixabay.com — AKuptsova

498

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация штраф правила двор


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Минтранс области отказывается согласовывать отчетность концессионера четвертого моста

В связи с неустранением замечаний, выданных подрядчику.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Чиновник госструктуры Новосибирской области подозревается в растрате

В отношении него также возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.
Читать статью >>
Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

Александр Аксёненко: «Пенсии гражданам должны выплачиваться напрямую из бюджета»

Депутат Госдумы от Новосибирской области также предлагает убрать «скидку» в 12% на страховые взносы для тех граждан, чей годовой доход превышает 1 465 000 рублей.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Мощности «ЭкоНивы» в Новосибирске не задействованы в поставках для преемника «Макдональдса»

В цепочку мог бы включиться новый завод холдинга в Маслянино. После сдачи в эксплуатацию.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

7 ярких кино-новинок лета-2022

06/07/2022, 11:33

Минтранс области отказывается согласовывать отчетность концессионера четвертого моста

06/07/2022, 10:28

У новосибирского бизнеса вырос спрос на умную рекламу

06/07/2022, 10:14

Чиновник госструктуры Новосибирской области подозревается в растрате

05/07/2022, 17:40
Популярное

Старшеклассники смогут бесплатно пройти курсы по программированию

06/07/2022, 11:45

Сайт IKEA «упал» в день начала онлайн-распродажи

05/07/2022, 13:57

Как оградить взрослого ребенка от обмана при первом трудоустройстве

05/07/2022, 11:48

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Около 6 млн рублей – такой ущерб нанесли АО «РЭС» майнеры в Ленинском районе Новосибирска

06/07/2022, 11:51

ВТБ начал прием заявок на кредиты по обновленной льготной программе Корпорации МСП

06/07/2022, 11:23

Банк Уралсиб снизил ставки по госипотеке и семейной ипотеке

06/07/2022, 10:56
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска