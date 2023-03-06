Дачникам станет проще оценить уровень плодородности своего садового участка

Председатель Союза дачников, депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин разъяснил изданию ФАН преимущества нового закона, с помощью которого власти рассчитывают урегулировать правила проведения диагностики микробиоты сельскохозяйственных растений.

Воспользовавшись услугой, владелец земельного участка узнает, какие микроорганизмы живут на его участке, насколько он плодороден и есть ли риски появления болезней у растений. Кроме того, дачнику выдадут рекомендации по сохранению микробиоты.

— Если на участке ничего не растет, это может вызвано дефицитом азотфиксирующих бактерий в почве, тогда внесение неорганических удобрений будет бесполезным. Более того, вы сможете получить программу конкретных действий на своем участке, например, по севообороту, высеву многолетних трав или по борьбе с насекомыми, — сообщил председатель союза дачников.

Отмечается, что раньше тоже можно было проводить подобного рода исследования, однако регламентация такой диагностики призвана сделать её более популярной за счет роста доверия.

Согласно нововведению, изменения произошли в порядке осуществления диагностики. Теперь процедуру будут проводить не только организации, осуществляющие профессиональную и научную деятельность, а еще и ИП — агрономы, то есть специалисты с профобразованием, работающие в области защиты растений, пояснил Никита Чаплин.

Также усовершенствованы методы проведения диагностики и меры, которые предпринимаются по итогу.

— Еще отмечу, что если диагностика покажет зараженность земли карантинными объектами: вирусами, микробами и насекомыми, то необходимо будет принять меры, определенные законодательством РФ в области карантина растений, — заключил депутат.

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