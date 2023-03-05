Рекламодателям

Участники венчурного рынка создали профессиональное объединение

  • 05/03/2023, 17:33
Автор:
объединение участников венчурного рынка
Его задача — формирование и развитие климата инноваций и инвестиций в технологические проекты.

В Сибири создано саморегулируемое объединение профессиональных участников венчурного рынка в России —  «Большая медведица». Об этом говорится в меморандуме, размещенном СРО в телеграм-канале Клуба инвесторов и бизнес ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

— 1 марта войдет в нашу историю — произошло важное и ключевое событие, инициированное нашим Клубом инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока и поддержанное нашими друзьями и коллегами: создание национального саморегулируемого объединения профессиональных участников венчурного рынка «Большая Медведица», — говорится в телеграм-канале клуба. — Более 20 профессиональных участников рынка уже готовы поддержать нашу инициативу и принять участие в формировании и развитии климата инноваций и инвестиций в технологические проекты!

Национальное объединение профессиональных участников рынка венчурных инвестиций с целью увеличения  финансовых, человеческих, интеллектуальных и других ресурсов согласовывается с трендом следующих 100 лет развития цивилизации в виде консолидации материальных/виртуальных ценностей в одну глобальную саморегулируемую систему, говорится в меморандуме.

Цели объединения:

  • Создание механизмов, стандартов правил и принципов саморегулирования для профессиональных участников рынка в области венчурных инвестиций в Российской Федерации;
  • Формирование правил отбора и обеспечения подготовки квалифицированных инвесторов для венчурного рынка;
  • Обеспечение взаимодействия профессиональных участников рынка для максимального эффективного сотрудничества и формирования единых стандартов в области скаутинга, аналитики, отбора, акселерации инвестиционных проектов;
  • Формирование предложений для нормативных основ регулирования рынка венчурных инвестиций;
  • Разработка отраслевых стандартов и механизмов их реализации.
  • Выстраивание консолидированной позиции в отношениях с регуляторами, представление общих интересов в государственных органах, представление интересов, защиты и продвижения общих интересов и инициатив в России и за рубежом
  • Разработка новых форм, механик инвестирования в технологические проекты;
  • Формирование воронки отбора проектов, подготовки их к инвестициям и осуществления инвестиционной сделок с их участием;
  • Разработка методологии образовательных продуктов, касающихся венчурного рынка и подготовки квалифицированных венчурных инвесторов, развитие и популяризация образовательных инициатив и проектов.
  • Формирование совместных законодательных, административных и социальных инициатив для улучшения среды через государственное и некоммерческое регулирование.

Предполагается, что участниками ассоциации будут экспертные и инвестиционные клубы, сообщества и компании,  профессиональные консалтинговые компании на рынке венчурных инвестиций, акселераторы, бизнес-инкубаторы, технопарки, предпринимательские клубы и сообщества с целью венчурных инвестиций, венчурные фонды, инвестиционные банки, стартап студии и ВУЗы, субъекты государственной поддержки в области предпринимательства и инвестиций, научно-технические, научно-технические кластеры, особые экономические зоны, инновационные компании и корпорации, ассоциации и объединения участников рынка, операторы цифровых инвестиционных и финансовых платформ, стартапы, инноваторы, исследовательские и , технологические компании и организации.

В первоначальный состав координационного комитета вошли несколько сибиряков: Андрей Заворин (Клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока, Новосибирск), Роман Отт (ИТ холдинг «Информационные технологии», стартап студия и сообщество инвесторов Омска), Алексей Обухов (Венчурный фонд Rustars Ventures и Инвестиционная площадка PiePack, Москва-Новосибирск), Максим Пудалов (сообщество венчурных инвесторов и технологических предпринимателей Томска), Евгений Востриков (Кузбасский технопарк и Клуб инвесторов Кузбасса), а также ряд экспертов отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Комитет планирует разработать документы, а также планы развития и учреждения Ассоциации профессиональных участников рынка венчурных инвестиций в России «Большая Медведица» в России в 2023 году. Присоединение других участников профессионального инвестиционного сообщества планируется до мая 2023 года. Зарегистрировать ассоциацию планируется до 1 сентября.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что бизнес-ангелы начинают инвестировать в сибирские проекты. 

Фото pixabay — Fotorech

691

Рубрики : Инновации Бизнес Технологии Инвестиции

Регионы: Сибирь Россия

Теги : Инвестиции в стартап Венчурные инвестиции бизнес-ангел


Спецоперация на Украине

Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»
3/03/23 17:23
За дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет
1/03/23 15:09
1 марта стартует реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников СВО»
28/02/23 16:05
Стела в Новосибирске

В Новосибирске обсуждают установку стелы на границе двух районов города

Противники ее установки сравнили представленный макет с привидением. А в перспективе однотипные стелы планируют разместить на въездах в город.
Читать статью >>
постановление по Смарт Сити

«Смарт Сити-Новосибирск» готовится к запуску

Реализовать первый этап комплексного развития данной территории планируется до 2035 года.
Читать статью >>
озеро Половинное

Заповедное озеро «расчистили» почти до полного высыхания?

Ответственные лица заявляют о ликвидации угрозы деградации водоема, общественники — о необходимости привлечения к ответственности.
Читать статью >>
программы ВЭБ.РФ

Деньги на метро мэрия Новосибирска попросит у ВЭБ.РФ

ВЭБу не привыкать спонсировать обновление городского транспорта.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Наталия Кошелева: На руководящих должностях сегодня категорически мало женщин

Если человек профессионал, он должен получить возможность занимать ту позицию, которой он достоин, вне зависимости от гендера.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске обсуждают установку стелы на границе двух районов города

05/03/2023, 13:57

Новосибирские ученые создали уникальный лазер для биомедицины

05/03/2023, 12:19

Новосибирские зарядные станции для электрокаров заинтересовали бизнес

04/03/2023, 18:38

«Смарт Сити-Новосибирск» готовится к запуску

04/03/2023, 17:26
Популярное

Как бороться с весенним авитаминозом

05/03/2023, 11:00

Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году

04/03/2023, 10:00

Мужчины, по уже сложившейся традиции, начали оформлять микрозаймы к 8 марта

03/03/2023, 10:30
Новости компаний

Таких ставок еще не было: сибиряки могут получить кредиты под 4,9% годовых

03/03/2023, 15:52

Александр Ведяхин: Сбер инвестировал в Сибирь 800 млрд рублей

03/03/2023, 15:30

Сбер в ходе Красноярского экономического форума подписал рекордное количество соглашений на общую сумму более 150 млрд рублей

03/03/2023, 15:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска