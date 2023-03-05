Участники венчурного рынка создали профессиональное объединение

В Сибири создано саморегулируемое объединение профессиональных участников венчурного рынка в России — «Большая медведица». Об этом говорится в меморандуме, размещенном СРО в телеграм-канале Клуба инвесторов и бизнес ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

— 1 марта войдет в нашу историю — произошло важное и ключевое событие, инициированное нашим Клубом инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока и поддержанное нашими друзьями и коллегами: создание национального саморегулируемого объединения профессиональных участников венчурного рынка «Большая Медведица», — говорится в телеграм-канале клуба. — Более 20 профессиональных участников рынка уже готовы поддержать нашу инициативу и принять участие в формировании и развитии климата инноваций и инвестиций в технологические проекты!

Национальное объединение профессиональных участников рынка венчурных инвестиций с целью увеличения финансовых, человеческих, интеллектуальных и других ресурсов согласовывается с трендом следующих 100 лет развития цивилизации в виде консолидации материальных/виртуальных ценностей в одну глобальную саморегулируемую систему, говорится в меморандуме.

Цели объединения:

Создание механизмов, стандартов правил и принципов саморегулирования для профессиональных участников рынка в области венчурных инвестиций в Российской Федерации;

Формирование правил отбора и обеспечения подготовки квалифицированных инвесторов для венчурного рынка;

Обеспечение взаимодействия профессиональных участников рынка для максимального эффективного сотрудничества и формирования единых стандартов в области скаутинга, аналитики, отбора, акселерации инвестиционных проектов;

Формирование предложений для нормативных основ регулирования рынка венчурных инвестиций;

Разработка отраслевых стандартов и механизмов их реализации.

Выстраивание консолидированной позиции в отношениях с регуляторами, представление общих интересов в государственных органах, представление интересов, защиты и продвижения общих интересов и инициатив в России и за рубежом

Разработка новых форм, механик инвестирования в технологические проекты;

Формирование воронки отбора проектов, подготовки их к инвестициям и осуществления инвестиционной сделок с их участием;

Разработка методологии образовательных продуктов, касающихся венчурного рынка и подготовки квалифицированных венчурных инвесторов, развитие и популяризация образовательных инициатив и проектов.

Формирование совместных законодательных, административных и социальных инициатив для улучшения среды через государственное и некоммерческое регулирование.

Предполагается, что участниками ассоциации будут экспертные и инвестиционные клубы, сообщества и компании, профессиональные консалтинговые компании на рынке венчурных инвестиций, акселераторы, бизнес-инкубаторы, технопарки, предпринимательские клубы и сообщества с целью венчурных инвестиций, венчурные фонды, инвестиционные банки, стартап студии и ВУЗы, субъекты государственной поддержки в области предпринимательства и инвестиций, научно-технические, научно-технические кластеры, особые экономические зоны, инновационные компании и корпорации, ассоциации и объединения участников рынка, операторы цифровых инвестиционных и финансовых платформ, стартапы, инноваторы, исследовательские и , технологические компании и организации.

В первоначальный состав координационного комитета вошли несколько сибиряков: Андрей Заворин (Клуб инвесторов и бизнес-ангелов Сибири, Урала и Дальнего Востока, Новосибирск), Роман Отт (ИТ холдинг «Информационные технологии», стартап студия и сообщество инвесторов Омска), Алексей Обухов (Венчурный фонд Rustars Ventures и Инвестиционная площадка PiePack, Москва-Новосибирск), Максим Пудалов (сообщество венчурных инвесторов и технологических предпринимателей Томска), Евгений Востриков (Кузбасский технопарк и Клуб инвесторов Кузбасса), а также ряд экспертов отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Комитет планирует разработать документы, а также планы развития и учреждения Ассоциации профессиональных участников рынка венчурных инвестиций в России «Большая Медведица» в России в 2023 году. Присоединение других участников профессионального инвестиционного сообщества планируется до мая 2023 года. Зарегистрировать ассоциацию планируется до 1 сентября.

Ранее редакция рассказывала о том, что бизнес-ангелы начинают инвестировать в сибирские проекты.