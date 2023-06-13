Дачники испугались лося в СНТ под Новосибирском

Лось прибыл на участок в СНТ «Ермак». Об этом сообщает Инцидент Новосибирск в Вконтакте.

– Лось перепугал дачников, потоптал грядки, повредил и помял заборы, после чего порезался о наш забор и скрылся в неизвестном направлении, – говорится в сообщении.

Напомним, что на минувшей неделе в Новосибирске лосенок провалился в колодец у стрелочного завода. На место происшествия приезжали сотрудники Минприроды со спасателями.

— Сейчас на месте находится наш госинспектор. Работаем во взаимодействии с другими, ведомствами спасательная операция будет проведена. Привлекли сотрудника управления ветеринарии по Новосибирской области, он осмотрит лося после извлечения из колодца, — рассказали Infopro54 в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области с начала года зарегистрировано 47 случаев гибели в ДТП лосей и косуль.