Новосибирцы, участвующие в СВО, получат новую денежную выплату

Для новосибирских участников СВО появится новая денежная выплата. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области.

— Законопроект предусматриваетО — единовременную денежную выплату в размере. Такая мера уже действует в отношении многодетных семей и пользуется спросом, — говорится в сообщении.

Как отмечает председатель аграрного комитета Денис Субботин, ежемесячные выплаты могут получить те, кто стоит и в очереди на улучшение жилищных условий, и на получение земельного участка. При этом после получения денег присутствие в первой очереди сохраняется. Законопроект может быть принят на ближайшей сессии законодательного собрания, 6 июля, сразу в двух чтениях.

Ранее редакция сообщала о том, что бердчанка шьет носилки и маскировочные сети для участников СВО.