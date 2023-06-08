В Новосибирской области с начала года зарегистрировано 47 случаев гибели в ДТП лосей и косуль

С начала 2023 года в регионе произошло уже сорок семь ДТП с участием лосей и косуль — три из них зафиксированы сегодня ночью в Здвинском районе и в заказнике «Кудряшовский бор». Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. В результате ДТП погибли 33 лося и 22 косули.

— Наиболее опасные участки автодорог Новосибирской области, где происходят дорожно-транспортные происшествия с участием крупных диких животных: Кудряшовский бор — Колыванское направление (Северный объезд), Мошковское направление (ближе к границе Болотнинского района), Тогучинское направление (Ленинск-Кузнецкая трасса), Сузунский заказник (в сторону Сузуна через лесной массив), — говорится в сообщении.

Напомним, что наличие страховки у водителя является основным аргументом при решении вопроса, кто оплачивает ущерб государству в случае гибели на дороге лосей, косуль, и прочих диких животных, попавших под колеса автомобиля.

Как поясняли редакции участники страхового рынка, при наличии у водителя только полиса ОСАГО, расходы по ремонту автомобиля в результате столкновения с животными, ложатся на автовладельцев. В случае с КАСКО нужно смотреть каждый конкретный договор: какие именно случаи, прописанные в нем, признаются страховыми.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске лосенок провалился в колодец у стрелочного завода.