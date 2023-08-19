Дачников и жителей частного сектора предупредили о штрафах за сжигание мусора

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напомнил горожанам о штрафах за нарушения требований пожарной безопасности. В ведомстве напомнили, что с 1 марта 2023 года вступили в силу «Изменения в правила противопожарного режима в РФ». Они предусматривают правила разведения костра на дачном участке: при сжигании сухой травы, веток, листвы, растительности на индивидуальных земельных участках, на садовых или огородных земельных участках место открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек.

— Если сжигание происходит в металлической емкости (например, железной бочке), то расстояние может сокращаться вдвое — до 7,5 метров. При приготовлении пищи на мангалах и в жаровнях расстояние от очага до зданий, сооружений и иных построек уменьшается до 5 метров. При этом зона вокруг мангала должна быть очищена от горючих материалов в радиусе до 2 метров, — подчеркнули в департаменте.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности на территории региона составляют:

на граждан от 5 000 до 15 000 рублей;

на должностных лиц от 20 000 до 30 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 40 000 до 60 000 рублей;

на юридическое лицо от 300 000 до 400 000 рублей.

При введении на территории особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается до 2 раз.

По данным МЧС Новосибирской области, в июле в регионе произошло 609 пожаров. Из-за возгораний в быту 16 человек получили травмы, семеро погибли. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров увеличилось на 7%, в то время как погибших и травмированных стало меньше. По-прежнему, в большинстве случаев неосторожное обращение с огнем приводит к возгораниям.