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Суд начал рассмотрение дела водителя, задавившего рыбака на льду озера Большие Чаны

  • 19/08/2023, 10:25
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Суд начал рассмотрение дела водителя, задавившего рыбака на льду озера Большие Чаны
По версии следствия, водитель передвигался на автомобиле со скоростью не ниже 70 км\ч.

Купинским районным судом Новосибирской области начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Павла Размыслова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 11 декабря 2022 года в дневное время Размыслов, находясь в состоянии алкогольного опьянения передвигался по льду озера Большие чаны на автомобиле «Toyota Rav 4» со скоростью не ниже 70 км/ч. В это время на водоеме находилось множество людей, занимавшихся подлёдной рыбной ловлей.

— Проезжая вблизи рыбацкой палатки, в которой находился потерпевший, Размыслов не справился с управлением и совершил наезд автомобилем на находившегося в палатке рыбака, — уточняется на сайте суда. — В результате вышеуказанных действий Размыслов П.С. в форме преступной небрежности, причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения, которые составляют единую сочетанную травму тела, поэтому оцениваются в совокупности как опасные для жизни и расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, допрошен подсудимый и два свидетеля.

Фото пресс-службы управления судебного департамента Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : подледная рыбалка. суд


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