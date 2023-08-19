Суд начал рассмотрение дела водителя, задавившего рыбака на льду озера Большие Чаны

Купинским районным судом Новосибирской области начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Павла Размыслова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 11 декабря 2022 года в дневное время Размыслов, находясь в состоянии алкогольного опьянения передвигался по льду озера Большие чаны на автомобиле «Toyota Rav 4» со скоростью не ниже 70 км/ч. В это время на водоеме находилось множество людей, занимавшихся подлёдной рыбной ловлей.

— Проезжая вблизи рыбацкой палатки, в которой находился потерпевший, Размыслов не справился с управлением и совершил наезд автомобилем на находившегося в палатке рыбака, — уточняется на сайте суда. — В результате вышеуказанных действий Размыслов П.С. в форме преступной небрежности, причинил потерпевшему физическую боль и телесные повреждения, которые составляют единую сочетанную травму тела, поэтому оцениваются в совокупности как опасные для жизни и расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, допрошен подсудимый и два свидетеля.