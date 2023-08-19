Новогодние праздники в этом году продлятся 10 дней

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году.
В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно. В итоге новогодние каникулы для россиян составят 10 дней — с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Кроме того, нерабочие дни перенесены:
То есть нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.
Изображение от freepic.diller на Freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :