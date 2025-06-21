Дачников Новосибирска призывают вакцинироваться от столбняка

Наступили выходные, которые многие новосибирцы проводят на даче. Однако работа на участке может быть опасной. Необработанная царапина, полученная при работе с инструментами или занозы могут привести к серьёзному заболеванию — столбняку. Это опасное инфекционное заболевание может привести к смерти, даже если начать лечение сразу.

— Возбудитель столбняка десятилетиями сохраняется в почве и попадает в организм через поврежденную кожу. Симптомы проявляются через 6–14 дней и включают судороги, спазмы челюсти, затрудненное глотание, высокую температуру и нарушения работы сердца, — сообщили в Роспотребнадзоре от региону.

Лучший способ защититься от инфекций — вакцинация. Дети получают прививки по национальному календарю, а взрослым нужно ревакцинироваться раз в 10 лет. В случае травмы экстренную профилактику проводят с учетом типа раны и прививочного статуса пациента. Ее можно сделать в течение 20 дней после повреждения.

Стоит отметить, что в 2024 году в Новосибирской области вакцинировались и ревакцинировались от столбняка более 200 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году новосибирцы поставили более двух тысяч вакцин от бешенства. За 2024 год использовано 4 363 дозы вакцины.