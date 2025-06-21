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«Мы потрясены»: вандалы сломали площадки в новом парке «Арена» в Новосибирске

  • 21/06/2025, 12:08
Автор: Юлия Данилова
«Мы потрясены»: вандалы разрушили площадки в новом парке «Арена» в Новосибирске
Металлические опоры для сеток оказались спилены

В самом новом парке Новосибирска, который создан вокруг ледового дворца спорта «Арена», порезвились вандалы.

  • Повреждены 2 волейбольные площадки — выдернуты и спилены опоры для сеток.
  • Поломаны предупреждающие таблички в прибрежной зоне.
  • Повреждена детская площадка.

— Мы потрясены тем, что произошло в парке «Арена». Это не просто хулиганство. Это настоящая жестокость по отношению ко всеми любимому общественному пространству!  К месту, где отдыхают семьи, играют дети, тренируются спортсмены, — сообщили в Дирекции городских парков.

В дирекции пояснили, повреждения будут устраняться. Кроме того, будут приняты меры для того, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Новосибирцев эта ситуация также крайне возмутила:

  • — Ужас! И ведь это даже не случайность, а задуманный акт, так как чтобы спилить опоры инструмент с собой должен был быть.
  • — А видеонаблюдение в парке есть? Нужно привлечь к ответственности…
  • — Охрана в парке есть? ЧОП должен возместить ущерб раз не смогли/ не захотели пресечь вандализм.

Напомним, парк «Арена», прилегающий к Многофункциональной ледовой арене в Кировском районе Новосибирска, общая площадь которого составляет более 18 гектаров, был открыт в декабре 2022 года. Областному бюджету его создание обошлось в 690 млн рублей. На территории парка было создано две детские игровые площадки, детская полоса препятствий, две баскетбольные площадки, 6 волейбольных полей с песчаным покрытием, которые также можно использовать для зимнего волейбола, а также площадка для воркаута с тренажёрами, бетонный скейт-парк, памп-трек и т.д..

В июне 2023 года во время Дня города парк посетили около 30 тысяч гостей. После этого его пришлось восстанавливать.

В январе 2024 года в парке проходил фестиваль снежных скульптур. После его завершения скульптуры оказались разрушены. Вначале власти решили, что это сделали вандалы. Потом в разрушениях обвинили погоду.

Ранее редакция сообщала о том, что от парка «Арена» зеленая зона будет продолжаться до Бугринской рощи. На этой площадке будет создан масштабный «Парк Усть-Тула»

Фото из телеграм-канала Дирекции городских парков.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : парки Новосибирска вандализм


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