«Мы потрясены»: вандалы сломали площадки в новом парке «Арена» в Новосибирске

В самом новом парке Новосибирска, который создан вокруг ледового дворца спорта «Арена», порезвились вандалы.
— Мы потрясены тем, что произошло в парке «Арена». Это не просто хулиганство. Это настоящая жестокость по отношению ко всеми любимому общественному пространству! К месту, где отдыхают семьи, играют дети, тренируются спортсмены, — сообщили в Дирекции городских парков.
В дирекции пояснили, повреждения будут устраняться. Кроме того, будут приняты меры для того, чтобы подобные ситуации не повторялись.
Новосибирцев эта ситуация также крайне возмутила:
Напомним, парк «Арена», прилегающий к Многофункциональной ледовой арене в Кировском районе Новосибирска, общая площадь которого составляет более 18 гектаров, был открыт в декабре 2022 года. Областному бюджету его создание обошлось в 690 млн рублей. На территории парка было создано две детские игровые площадки, детская полоса препятствий, две баскетбольные площадки, 6 волейбольных полей с песчаным покрытием, которые также можно использовать для зимнего волейбола, а также площадка для воркаута с тренажёрами, бетонный скейт-парк, памп-трек и т.д..
В июне 2023 года во время Дня города парк посетили около 30 тысяч гостей. После этого его пришлось восстанавливать.
В январе 2024 года в парке проходил фестиваль снежных скульптур. После его завершения скульптуры оказались разрушены. Вначале власти решили, что это сделали вандалы. Потом в разрушениях обвинили погоду.
Ранее редакция сообщала о том, что от парка «Арена» зеленая зона будет продолжаться до Бугринской рощи. На этой площадке будет создан масштабный «Парк Усть-Тула».
Фото из телеграм-канала Дирекции городских парков.
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