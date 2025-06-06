В 2025 году новосибирцы поставили более двух тысяч вакцин от бешенства

Сейчас в медицинских учреждениях Новосибирской области есть более 25 тысяч доз антирабической вакцины, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В 2024 году использовали 4 363 дозы для плановых прививок, ревакцинации и помощи после укусов животных. За первые пять месяцев 2025 года применили уже 2 139 доз.

Как сообщили в министерстве изданию Om1 Новосибирск, запасов вакцины хватит для всех нужд. Эпиднадзор за инфекционными заболеваниями ведут специализированный федеральные органы.

На 2025 год планируют купить 15 000 доз вакцины для взрослых и 13 000 — для детей. Уже заключили контракты на 15 000 доз для взрослых и 6 500 — для детей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области диких животных привьют от бешенства. На эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей.