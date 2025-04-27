Дачные маршруты начали работать в Новосибирской области

19 апреля 2025 года запустили первые восемь сезонных дачных маршрутов. С 26 апреля к ним присоединятся ещё шесть. Это облегчит горожанам поездки на садовые участки, сообщает пресс-служба минтранса Новосибирской области.

Заместитель министра транспорта региона Евгений Тюрин проверил запуск первых рейсов. Он заявил, что все маршруты готовы к работе, а дороги, по которым следуют автобусы, в хорошем состоянии. Пассажиры уже могут воспользоваться автобусами № 718, 717е, 725, 716, 105к, 726, 716б и 717.

Актуальную информацию о маршрутах и расписании можно найти на сайте министерства транспорта Новосибирской области. Специалисты ведомства сообщают, что шесть оставшихся направлений начнут работу 26 апреля.

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