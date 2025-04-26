В Новосибирске досрочно включили городские фонтаны

В Новосибирске 26 апреля заработали фонтаны: в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и в парке «Березовая роща».
Сообщается, что решение запустить их раньше обычного (ранее это происходило 1 мая) было принято из-за благоприятных погодных условий. По прогнозам синоптиков, на выходных температура поднимется до +22 градусов.
До запуска сотрудники завершили все подготовительные работы. Они провели расконсервацию и промывку труб, очистили чаши и проверили работу осветительных приборов.
График работы фонтанов: с 10:00 до 22:00 до 1 октября. В Первомайском сквере его будут включать с 8:00 до 22:00.
Кроме того, водный каскад перед ГПНТБ заработает в начале следующей недели, а в Центральном парке его запустят 6 мая в 20:00.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске назвали дату открытия аттракционов в парках. Некоторые из них уже расконсервированы и принимают посетителей.
Источник фото: Freepik / Автор — prostooleh
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru