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В мае жителей Новосибирской области ожидают длинные выходные

  • 27/04/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
В мае жители Новосибирской области насладятся длинными выходными
Отдых будет разделен на два этапа

Новосибирцев и жителей других регионов ждет первая короткая рабочая неделя. Первый блок выходных продлится с 1 по 4 мая, а второй — с 8 по 11 мая, включая День Победы 9 мая.

Перед Первомаем сотрудникам придётся трудиться три дня — с 28 по 30 апреля. Затем, с 5 по 7 мая, будет ещё одна трёхдневная рабочая неделя. После этого, с 8 мая, начнутся вторые праздничные выходные.

В мае 2025 года россияне будут трудиться 18 дней и отдыхать 13. Это больше, чем в майские праздники 2024 года, когда выходных было всего шесть.

Тем, кто планирует поехать в отпуск в мае, важно помнить, что сокращение рабочих дней может уменьшить доходы. Отпуск в праздничные дни может привести к финансовым потерям.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликован производственный календарь на 2025 год в Новосибирской области. Из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.

 

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : праздники День Победы 9 мая


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