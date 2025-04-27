В мае жителей Новосибирской области ожидают длинные выходные

Новосибирцев и жителей других регионов ждет первая короткая рабочая неделя. Первый блок выходных продлится с 1 по 4 мая, а второй — с 8 по 11 мая, включая День Победы 9 мая.

Перед Первомаем сотрудникам придётся трудиться три дня — с 28 по 30 апреля. Затем, с 5 по 7 мая, будет ещё одна трёхдневная рабочая неделя. После этого, с 8 мая, начнутся вторые праздничные выходные.

В мае 2025 года россияне будут трудиться 18 дней и отдыхать 13. Это больше, чем в майские праздники 2024 года, когда выходных было всего шесть.

Тем, кто планирует поехать в отпуск в мае, важно помнить, что сокращение рабочих дней может уменьшить доходы. Отпуск в праздничные дни может привести к финансовым потерям.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликован производственный календарь на 2025 год в Новосибирской области. Из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.