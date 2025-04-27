Университеты Новосибирска вошли в предметный рейтинг вузов России

В предметный рейтинг лучших российских университетов 2025 года вошли сразу пять вузов Новосибирска. Среди них Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Об этом сообщает пресс-служба рейтингового агентства RAEX.

Так, Новосибирский государственный университет (НГУ) стал лидером по количеству упоминаний в предметных рейтингах — 10.

Биология (3 место) Химия (3 место) Физика (5 место) Математика (6 место) История и археология (10 место) Машиностроение и робототехника (11 место) Социология (11 место) Лингвистика и иностранные языки (14 место) Информационные технологии (17 место) Филология и журналистика (19 место)

Помимо НГУ, в список попал Новосибирский государственный аграрный университет. Он занял восьмое место в направлениях «Ветеринария и зоотехния» и «Сельское хозяйство».

Сибирский государственный университет водного транспорта занял 13-е место в рейтинге «Кораблестроение и водный транспорт». Сибирский государственный университет путей сообщения оказался на 16-й позиции в категории «Техника и технологии наземного транспорта».

Новосибирский государственный технический университет занял девятое место в направлении «Машиностроение и электротехника» и пятнадцатое — в «Химических технологиях».

— Традиционно лидерами рейтингов становятся университеты Москвы и Санкт-Петербурга, однако Томскому политехническому университету удалось остаться на первом месте в областях «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» и «химические технологии», — говорится в сообщении RAEX.

Ранее редакция сообщала о том, что три новосибирских университета вошли в рейтинг лучших региональных IT-вузов. Всего в рейтинге участвовали более 300 учебных заведений.