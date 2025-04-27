Университеты Новосибирска вошли в предметный рейтинг вузов России

В предметный рейтинг лучших российских университетов 2025 года вошли сразу пять вузов Новосибирска. Среди них Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств. Об этом сообщает пресс-служба рейтингового агентства RAEX.
Так, Новосибирский государственный университет (НГУ) стал лидером по количеству упоминаний в предметных рейтингах — 10.
Помимо НГУ, в список попал Новосибирский государственный аграрный университет. Он занял восьмое место в направлениях «Ветеринария и зоотехния» и «Сельское хозяйство».
Сибирский государственный университет водного транспорта занял 13-е место в рейтинге «Кораблестроение и водный транспорт». Сибирский государственный университет путей сообщения оказался на 16-й позиции в категории «Техника и технологии наземного транспорта».
Новосибирский государственный технический университет занял девятое место в направлении «Машиностроение и электротехника» и пятнадцатое — в «Химических технологиях».
— Традиционно лидерами рейтингов становятся университеты Москвы и Санкт-Петербурга, однако Томскому политехническому университету удалось остаться на первом месте в областях «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» и «химические технологии», — говорится в сообщении RAEX.
Ранее редакция сообщала о том, что три новосибирских университета вошли в рейтинг лучших региональных IT-вузов. Всего в рейтинге участвовали более 300 учебных заведений.
Источник фото: Freepik, автор — freepik
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