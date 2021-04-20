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Объемы экспорта сибирского леса снизились на 10%

  • 20/04/2021, 13:01
Авторы: Марина Санькова
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Всего из Сибири было экспортировано более 3,6 млн кубических метров леса на сумму почти 506 млн долларов США.

В 1 квартале 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года объемы экспорта леса в стоимостном и физическом выражении снизились на 10% и 13% соответственно. Всего из Сибири было экспортировано более 3,6 млн кубических метров леса на сумму почти 506 млн долларов США, что составляет около 18% от общего стоимостного объема экспорта Сибирского региона, сообщает пресс-служба СТУ.

В январе-марте 2021 года более 75% вывозимого леса пришлось на обработанную древесину и около 25% — на необработанную. Пиломатериалов было экспортировано около 2,8 млн кубических метров стоимостью 415 млн долларов США, а круглого леса — более 902 тысяч кубических метров стоимостью 91 млн долларов США.

В основном лес вывозился в страны дальнего зарубежья, чаще всего в Китай – 71%, Японию – 8%, Германию – 4%. В целом объемы поставок в страны дальнего зарубежья сократились на 9%, в страны СНГ — на 22%. В ближнем зарубежье основными покупателями сибирского леса являлись Узбекистан и Таджикистан.

 — Сибирский регион традиционно занимает лидирующие позиции в сфере российского лесоэкспорта. Одна из приоритетных задач управления — декриминализация лесной отрасли, в том числе, при взаимодействии с другими ведомствами. В текущем году мы возбудили 13 уголовных и 631 дело об административном правонарушении, которые связаны с незаконным вывозом древесины, — прокомментировал начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов.

Фото: pixabay.com автор: Olga_968

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : экспорт лес


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