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Даниил Соколкин из Новосибирска получил грант на реализацию проекта «Человек-невидимка»

Подведены итоги Всероссийского детского конкурса «Мои крылья».
  • 29/01/2019, 11:26
konkurs

24 января 2019 года в культурном центре ЗИЛ прошел финал Всероссийского конкурса талантов и достижений «Мои крылья» для детей из замещающих и многодетных семей, а также выпускников и воспитанников детских домов. Члены жюри познакомились с презентациями финалистов и назвали имена обладателей грантов на сумму до 1 миллиона рублей на исполнение мечты, сообщили в пресс-службе конкурса.

— Гранты до 1 миллиона рублей, за которые боролись участники, в будущем могут быть потрачены на реализацию собственных проектов, на получение медицинской помощи, покупку необходимого оборудования или инвентаря, — рассказали организаторы конкурса.

В номинации «Добро» жюри присудило победу Даниилу Соколкину (21 год) из Новосибирска, грант которому нужен на развитие проекта по адаптации людей с потерей зрения «Человек-невидимка».

— Мне до сих пор не верится, что мы подошли и успешно пережили финал. Начиная этот конкурс, мы не предполагали насколько талантливыми, целеустремленными и классными окажутся участники, насколько сильна их вера в себя и в свою мечту. Отдельного внимания заслуживают родители, опекуны и педагоги, которые помогают детям реализовать себя и поддерживают их во всем.На финальном этапе мы услышали невероятные истории преодоления себя, обстоятельств и бешенной внутренней мотивации. Мне хотелось бы на следующий год пригласить на конкурс, как можно больше взрослых людей, чтобы они тоже услышали рассказы ребят. Это очень полезно вообще для всех, — говорит Марина Аксёнова, директор детского благотворительного фонда «Солнечный город».

В качестве членов жюри были приглашены известный художник Никас Сафронов, бизнесмен Юлия Гольдорт, директор благотворительного фонда Яна Леонова, генеральный директор издательского дома Игорь Молодцов, ученый-физик Олег Фея. А также почетными гостями мероприятия стали депутат ГД, Герой России, Олимпийский чемпион Александр Карелин, София Федорова – финалистка проекта Голос на 1 канале, глава Ebay Russia Илья Кретов, хореограф Екатерина Решетникова, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства Просвещения России Ирина Романова.

Отмечается, что всего в конкурсе приняло участие 1 047 детей и подростков из 71 региона РФ. Самая популярная номинация на протяжении всего конкурса была Артист и художник.

Фото: предоставлено пресс-службой конкурса

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